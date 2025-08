La presunta agresora habría secuestrado a otra mujer durante tres días y la habría torturado por celos

'El Cachulo', un peligroso delincuente, intenta estrangular a un funcionario en la cárcel de Morón: “Las prisiones están descontroladas con este tipo de elementos"

Compartir







Una mujer habría retenido a otra durante tres días y la habría quemado la vagina con una cuchara al rojo vivo en Valencia. La causa de la agresión habría sido los celos, según la víctima. En boca de todos’ ha hablado en directo con Aliud, expareja de la presunta agresora, que afirma que nunca ha tenido relaciones sexuales con la víctima y que solo se ha cruzado con ella en un par de ocasiones.

“Yo no tenía ni idea de que era el origen de todo esto”, ha asegurado Aliud. También ha contado que su expareja es una persona celosa, aunque nunca se lo habría demostrado de esa manera. Aunque sí reconoce que también ha sido agresiva con él y que le llegó a pegar, pero que no ha denunciado los hechos ante la policía. “Es una persona que si consume heroína no es capaz de controlarse”, ha asegurado. Ha relatado que ha visto cómo ella consumía de forma habitual y que era capaz de estar días sin dormir por ello.

Ignacio Cabanes, periodista de ‘Las Provincias’, ha hablado con la víctima, que le ha contado que Aliud estuvo presente en algunos momentos del secuestro, pero él lo niega. Dice que se enteró de lo ocurrido porque su expareja le llamó cuando estaba detenida, pero al parecer los testimonios no coinciden con esta versión e incluso afirman que le habrían visto bajar del piso y cruzarse con la policía cuando los agentes subían a liberar a la víctima.

Podría haber más implicados

Según el testimonio de la víctima, la detenida no fue la única persona que acudió al piso cuando estuvo allí retenida. También habrían pasado por allí otros vecinos, uno que habría grabado las presuntas torturas y otro al que la detenida habría propuesto violarla a cambio de facilitarle droga.

La presunta agresora está detenida, mientras que la víctima sigue recuperándose de las lesiones.