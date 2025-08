Habría atacado por la espalda al funcionario, intentando estrangularle con las dos manos y propinándole varios puñetazos

‘El Cachulo’ es uno de los delincuentes más peligrosos de España. Tiene un extenso historial criminal que incluye asesinato, robo, agresiones a agentes y quebrantamientos de condena. A esto se suma una presunta agresión a un funcionario de la prisión de alta seguridad de Morón, donde fue trasladado hace 10 días.

Manuel Galisteo, presidente del sindicato de prisiones TAPM, ha hablado en directo con ‘En boca de todos’ para denunciar lo ocurrido. “Mi compañero está mal, la agresión fue muy dura. Le intentó estrangular con ambas manos y le pegó puñetazos. Fue abordado sorpresivamente, sin mediar palabra este interno se fue hasta él por detrás”, ha explicado. Gracias a la formación privada que el funcionario tiene en artes marciales pudo defenderse y llamar a otros compañeros para reducirle.

“Este hombre causa pavor en prisión y fuera. ¿Qué tiene que pasar para que se tomen las medidas y que no cause más daño?”, denuncia Galisteo. También ha explicado que el presunto agresor no tenía ningún problema con el funcionario y que la víctima podría haber sido cualquiera, trabajador o interno. “Tenía en la cabeza que le quería violar un funcionario o cualquier otro interno, fíjate qué disparate. Personalmente, pienso que se hace un poco el loco para aprovecharse del tema de las enfermedades mentales y te rebajan muchas penas o sanciones disciplinarias”, ha añadido.

Los funcionarios de prisiones piden más herramientas: “Basta de hipocresía”

Galisteo ha denunciado en directo que así “no se puede trabajar” y pide más herramientas para impedir estas situaciones. Cree que es fundamental “cambiar la legislación, ya basta de hipocresía”.

Según su punto de vista, ‘El Cachulo’ “volverá a salir de prisión de manera más peligrosa. ¿De qué vale su entrada en prisión si no es para que aprenda?”. Y avisa: “Va a ocurrir una desgracia porque las prisiones españolas están descontroladas con este tipo de elementos”.

El funcionario agredido no llevaba ninguna herramienta de defensa, según ha explicado Galisteo: “Vamos con nuestras manitas, no tenemos ningún medio de defensa más que los conocimientos que hayamos adquirido de manera privada en la formación de artes marciales. Se piensan que nuestro trabajo es de color de rosa y que con el don de la palabra se soluciona todo, pero eso no es cierto. O se ponen manos a la obra o las prisiones van a acabar mal”.