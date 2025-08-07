'En boca de todos' habla, en exclusiva, con el hombre de 68 años que fue agredido

Una banda violenta marroquí siembra el caos en Torre Pacheco, Murcia: "Algunos vienen a trabajar y otros a jodernos la vida"

Hace menos de un mes, las autoridades detuvieron a dos personas en Torre Pacheco por pegarle una brutal paliza a Domingo, un hombre de 68 años. Uno de ellos fue arrestado cuando trataba de huir a Francia y se acordó la prisión provisional y sin fianza, pero ahora ha sido puesto en libertad.

Tras conocer la puesta en libertad del agresor de Domingo, 'En boca de todos' se ha trasladado hasta Torre Pacheco y ha hablado, en exclusiva, con él en directo para conocer a fondo cómo se ha tomado la noticia.

Domingo ha concedido al programa su primera entrevista tras la puesta en libertad de su agresor y el reportero de 'En boca de todos', José María Fernández, explica qué le ha dicho la familia de la víctima: ''La rabia que nos hemos encontrado, ya no solo él que nos ha concedido su entrevista, su pobre mujer que dice ella que lo está pasando peor''.

''Él sí, lo que tiene es rabia, impotencia, pero dice que por favor se rebaje el tono, que las calles no empiecen a arder porque ya no solo Domingo, sino con la gente con la que estamos hablando aquí en Torre Pacheco está muy calentita. Cree que la injusticia es bastante grande, eso cree la gente'', añade el reportero.

Domingo explica que cree que sale ''muy barato'' pegarle una paliza a una persona: ''No quiero ni opinar. Pues sí, decían que era un año y en 15 días está fuera, pues bueno, esperemos que no le toque a otro''.