La víctima de la paliza no conocía de nada a los hombres que la agredieron

Un anciano de 88 años, víctima de una brutal agresión en Huelva: ''Solo pido poder sentarme en un banco tranquilo''

Compartir







Una mujer ha sido víctima de una brutal agresión por parte de tres hombres en Palma de Mallorca. Los motivos de la paliza ponen los pelos de punta porque ella asegura que le pegaron por ''pura diversión'' y denuncia haber sido víctima de una cacería.

Los hechos ocurrieron de madrugada cuando iba por la calle junto a una amiga, y sin mediar palabra, tres individuos se lanzaron contra ella, que tras minutos de absoluto pánico acabó con una fractura en la pierna y un grave hematoma en el ojo.

La víctima ha denunciado y relatado detalladamente todo lo ocurrido en 'En boca de todos': ''Me dieron una paliza tres jóvenes que no conocía de nada. Nos encontramos de frente con ellos y uno de los chicos vino corriendo hacia mí y me pegó un puñetazo en el ojo, del golpe caí al suelo y me quedé malherida''.

''Después de esto, y estando tumbada, no paraban de pegarme. Llegué a escuchar el sonido de una botella rota y me temí lo peor. No podía ni caminar, en el hospital me inmovilizaron la pierna izquierda y me trataron el ojo'', cuenta la agredida.

E indica que días después no entiende qué es lo que ocurrió exactamente para que la agrediesen con esa brutalidad: ''Aún sigo sin entender el motivo de la agresión. Estoy segura que fue por pura diversión. No me robaron ni nada. Fueron a por mí directamente''.

Tras lo ocurrido, el programa ha hablado con el periodista de 'Última hora' que conoce los hechos de primera mano y revela cómo se encuentra la víctima: ''Ya salió del hospital y bueno, yo cuando hablé con ella estaba, pues todavía tenía el miedo en el cuerpo. No quería dar la cara (...) Estaba, pues bastante dolida físicamente y además porque está aquí haciendo la temporada, es madrileña, ha venido hacer la temporada turística en Mallorca''.