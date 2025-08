José ha entrado en directo en 'En boca de todos' para denunciar que intentaron robarle la cadena usando la fuerza

José es un anciano de 88 años que ha sufrido una brutal agresión en Huelva. El hombre se encontraba sentado en un banco junto a un amigo cuando una mujer se acercó y le pegó un tirón para intentar robarle una cadena de oro. Durante el forcejeo, la víctima salió gravemente herida y ahora denuncia lo ocurrido en 'En boca de todos'.

La víctima cuenta cómo ocurrió todo: ''Me senté precisamente aquí en el sitio que estoy. Al poco de estar aquí sentado, llegó una mujer joven, bien presentada, no tenía ningún problema, como aquí en el pueblo hay ya muchas personas de distintos países, pues yo no sabía si era del pueblo o forastera, la desconocía totalmente. Por lo visto me estaba haciendo un seguimiento, según me han dicho y según creo yo''.

José cuenta que la mujer pidió sentarse junto a ellos en el banco y que ellos accedieron sin problema, pero que justo unos segundos después se produjo el intento de robo: ''Se echa encima de mi, me agarra el brazo, me lo araña, me saca la piel y me mete la mano en el pecho, yo no sé qué habilidad tenía para quitarme la cadena''.

Además explica que pudo zafarse de la joven y que consiguió salvar su cadena, pero cuenta que ella salió corriendo del lugar y afirma que había un coche esperándola, según le han contado testigos de lo ocurrido. Cuenta que no han detenido a la mujer e indica que el caso está en manos de la Guardia Civil y está esperando a que le digan algo porque aún no sabe nada sobre lo sucedido.

Por otro lado, explica que sintió muchísima impotencia en ese momento: ''Ella lo que hizo primero fue intentar anularme, achicarme un poco, con las pocas fuerzas que yo tengo ya, porque soy bastante mayor, pues tenía ventaja sobre mí''.

José lo ha pasado tan mal que afirma que tiene miedo de salir a la calle: ''No yo, sino todo el pueblo. Yo antes venía de noche a mi casa. Y ahora me da cosa, digo, no vayan a estar esperando. La verdad que sí se coge porque yo ahora mismo estoy indefenso y de pie más todavía''.

José ha lanzado un mensaje y ha hecho una petición: ''Creo que nosotros, las personas mayores hemos trabajado bastante (...) Yo creo que nos merecemos podernos sentar en un banco con tranquilidad, no pido nada más. No pido de playa, no pido viaje, pido podernos sentar en un banco tranquilos sin que nadie venga a molestarnos. No creo que eso sea mucho pedir''.