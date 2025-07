El hombre lleva varios días encadenado a la puerta del juzgado para recuperar la custodia de sus hijos

Iván lleva varios días encadenado a una señal de tráfico frente al juzgado de Marbella con un objetivo claro: recuperar la custodia de sus hijos de 7 y 13 años. El padre lleva sin poder verlos desde el mes de febrero, cuando su exmujer declaró en un juicio que él es adicto a las drogas y al alcohol y que no se involucra en el cuidado de los pequeños.

Tras esas declaraciones, el juez le concede la custodia de los menores a la madre. Por el contrario, Iván afirma que es su expareja la que le maltrata, desde gritos hasta dejar solos a los niños en casa.

Según el hombre, nadie le notifica de la vista oral y, debido a eso, solo puede ver a sus hijos en un piso de punto de encuentro. No obstante, el juzgado intenta hasta en cuatro ocasiones notificarle la cita, pero no fueron recogidas y adoptaron esta medida provisional.

‘En boca de todos’ ha hablado con Iván en el lugar donde se ha encadenado para conocer a fondo todos los detalles de la situación que está viviendo. “Voy a aguantar hasta que pueda volver a reunirme con mis hijos como hacíamos antes”, afirmaba el hombre.

“Mis hijos no entienden lo que está pasando. Todos los días me preguntaban cuándo iban a poder verme”, explicaba el hombre al hablar de la situación que están viviendo sus hijos desde que no pueden ver a su padre.

“No soy un maltratador. Que presenten una sola denuncia contra mi”

Según Iván, su exmujer ha “intoxicado a su hija mayor para que declare en contra de él en el juicio y así no consiga la custodia de sus hermanos pequeños: “Por lo que leí en la sentencia, mi hija de 22 años declaró que tenía adicciones y era un maltratador”, relataba.

“En 20 años de relación no hubo nunca una denuncia. Mi ex le obliga a mi hija decir eso”, afirmaba. El padre pedía que enseñaran pruebas de que ese maltrato es real o que no mientan porque por eso no puede ver a sus hijos.