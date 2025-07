'En boca de todos' ha podido hablar con la víctima de la brutal agresión

Así agredió su propio hijo a Felipe antes de morir: el vídeo de la brutal paliza que recibió

Compartir







Un vecino de Valdeavero, en Madrid, ha sido brutalmente atacado por otro vecino que se abalanzó contra él katana en mano. Al parecer todo ocurrió porque al agresor le molestaba el ruido que la víctima estaba haciendo mientras esperaba en la parada del autobús.

Tras lo ocurrido, el joven perdió más de tres litros de sangre en un brazo y los sanitarios tuvieron que aplicarle un torniquete para después ser trasladado al hospital de urgencia. El agresor fue detenido y pasó a disposición judicial por un delito de lesiones graves.

Tras el terrible suceso, 'En boca de todos' ha podido hablar con la víctima, que explicado que se encuentra recuperándose del susto y realizándose las curas de las heridas que le provocó esa katana. Pero hace hincapié en que ''está vivo de milagro'' y asegura que el agresor es un peligro.

''Perdí tres litros de sangre. Me iba a cortar la cabeza, que no es normal por pasar delante de una casa esperando el autobús que te intenten cortar la cabeza. Eso es un peligro público. Estoy vivo de milagro'', cuenta la víctima al programa.

Además, explica que la gente se quedó ''bloqueada'' ante la agresión: ''Si se lo hace a un niño o alguien... porque la gente se quedó bloqueada, ni sabían, claro, si eso se lo hace a una persona y se desmaya o cualquier cosa. Yo si ayer me desmayo y pierdo el conocimiento, hoy no lo cuento. Me vi desangrarme, es que me veía los chorros y claro, la gente estaba bloqueada''.