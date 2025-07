Iker Jiménez se encuentra de vacaciones en Japón y entra en directo en el programa para explicar lo sucedido

El turismo en Japón, afectado por la catastrófica predicción del cómic que 'anticipó' el tsunami de 2011

Compartir







Un terremoto de magnitud 8,8 frente a las costas del sur de la península rusa de Kamchatka ha desatado alertas de tsunami en varios países del Pacífico, entre ellos Japón, Hawái y Alaska, Canadá, además de en varios países de Latinoamérica.

Para conocer más a fondo lo sucedido tras el terremoto, 'En boca de todos' ha conectado en directo con Iker Jiménez, que se encuentra de vacaciones en Japón y el presentador explica cómo se está viviendo en el país la alerta de tsunami.

''Estoy en Shinjuku, que es una zona no lejana de la Bahía de Tokio. Es el sitio donde han impedido acercarse, digamos a la gente, pero la calma es grande. Es decir, aquí están muy acostumbrados a lo que son los tsunamis. Es verdad que uno de 8.8 como el que ha habido no se da todos los días. Es más, yo creo que nunca he visto uno de esas características en la escala de Richter'', comienza explicando el presentador sobre cómo se está viviendo la alerta.

Pero indica que la central de Fukushima ha sido evacuada para evitar daños: ''En Fukushima, en la famosa central donde en el 2011 ocurrió el gran tsunami, todos lo recordáis y todavía hay una zona de exclusión. Yo he estado no muy lejos de allí. Han evacuado la central al menos durante unas horas, según mis últimas noticias, porque había un incremento de 50 centímetros del nivel del mar''.

Además, Iker Jiménez llama a la calma: ''Tranquilidad para la gente que tenga españoles en Japón, además, porque en las grandes ciudades he estado por Osaka, por Hiroshima, por Kioto y no hay grandes problemas. En la zona de Sendai sí hay algún problema o por lo menos advertencias y cortes de tren y de tráfico''.

Por otro lado, el presentador de 'Cuarto milenio' recuerda que una mujer hizo una profecía sobre el tsunami: ''En Japón hubo una gran cancelación de viajes porque una de las mujeres que hacen manga más famosas, hizo un manga el año 99 que se llamaba algo así como 'Mis sueños', y aquí en Japón creen que adivinó la pandemia, el desgaste de Fukushima y decía que en julio del 2025 iba a haber un gran tsunami. Pero es verdad que al parecer decía el día cinco. Entonces, de momento la profecía ha fallado y esperemos que siga fallando''.