José Ángel Batalla dimite después de conocerse que habría mentido en su formación académica. Renuncia al cargo como comisionado de gestión de la DANA y la Diputación de Valencia le pide que devuelva el sueldo de décadas gracias a esta titulación falsa. Según informa Clara Marzá, ya tiene sustituta: Zulima Pérez. Es la actual coordinadora del grupo de expertos para la Reconstrucción y ex Secretaria Autonómica en varias consellerías durante los Gobiernos de Ximo Puig.

El excomisionado niega que haya falsificado ningún documento pero la Fiscalía Anticorrupción investiga si el título de diplomado por la Universidad de Valencia de 1983 es falso. Un documento que le sirvió para consolidar su plaza de funcionario en la diputación.

José Ángel Batalla dimite también como presidente del partido en Valencia

José María Ángel no ha resistido la presión y tira la toalla. Cercado por haber falsificado presuntamente su título universitario, ha presentado su renuncia irrevocable en una carta dirigida al ministro de Política Territorial. En un escrito dirigido al ministro Ángel Víctor Torres, el presidente del PSPV denuncia que desde fue designado como comisionado ha habido "reiteradas actitudes de inquina" hacia su persona "con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".

“Sinceramente, no aguanto. Mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi Gobierno y mi presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable", confiesa Batalla. Se trata de un veterano dirigente del PSOE, exalcalde y exsenador. También ha dimitido como presidente del partido en Valencia.

Batalla insiste en que está acreditado su acceso como funcionario

La renuncia se produce a raíz de un informe de la Agencia Valenciana de Antifraude, publicado por 'El Mundo', que considera que José María Ángel "falsificó" un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universitat de València para acceder a la Administración Pública.

Batalla asegura que va a defender "con todo su tiempo y fuerzas, allá donde proceda, la verdad", su "honestidad y honor, que han sido puestos en entredicho por un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica. Todo lo cual te traslado, a los efectos oportunos". Él insiste en que ha acreditado que su acceso hace 43 años como funcionario de la Diputación de Valencia fue de forma legal.

"No necesito grandes discursos para defender mi trayectoria", confiesa el excomisionado

"Después de más de 40 años dedicando mi vida al servicio público, puedo asegurar que esta es una vocación que no se improvisa, que no se hereda, y que no se compra, sino que se construye día a día, con los pies en la calle y la mirada puesta en las personas, en sus problemas, en sus derechos, en su dignidad", destaca.

"No necesito grandes discursos para defender mi trayectoria, pues creo que hablan por mí los años vividos en primera línea, las decisiones difíciles, la cercanía a quienes más lo necesitaban, el trabajo callado, las horas sin reloj", añade.

El PP se frota las manos con la nueva munición del PSOE

El ministro Ángel Víctor Torres acepta la dimisión, le agradece los servicios prestados durante 40 años y cree que lo deja porque es "lo mejor para la reconstrucción". Su líder Diana Morant, sale en su defensa: "Le deseo que pueda defender su honorabilidad y su buen nombre ante quienes intentan empañar su brillante gestión. El partido estará a su lado".

Para el Partido Popular es más munición. "La dimisión de José María Ángel Batalla evidencia que el Gobierno nombró a un estafador para gestionar la reconstrucción tras la DANA", apunta. Los populares ironizan con que a Pedro Sánchez "le habrá sorprendido que haya polémica con la falsificación" si bien "el problema está en su umbral ético que le ha permitido beneficiarse de los prostíbulos de su familia política o nombrar a personas como José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García". Un caso más en plena tormenta por los currículums falsos de los políticos.