Alberto Samperio 12 AGO 2025 - 13:16h.

Mohammed, activista musulmán, se ha enfrentado a José Ángel Antelo en directo por el posible cierre de un campamento en Girona

José Ángel Antelo, líder de VOX de Murcia, tras ser investigado por Fiscalía por un delito de odio: "Es un acto político del PSOE"

Los incidentes violentos que ocurrieron el pasado mes de julio en Torre Pacheco han terminado en los juzgados. La Fiscalía ha pedido investigar al partido político Vox y a su líder en Murcia, José Ángel Antelo, por presuntos delitos de odio. Este martes en 'En boca de todos' el presidente de la Región de Murcia ha entrado en directo en el programa para dar su punto de vista sobre este asunto.

Tras discutir sobre lo que ocurrió en Torre Pacheco, David Aleman le ha preguntado a Antelo sobre una nueva polémica que ha protagonizado el partido de Santiago Abascal. Vox ha exigido el cierre de un campamento de musulmanes en Girona.

Se trata del 'Mini Muslim Camp', un campamento que va a arrancar este tercer fin de semana de agosto y en el que se combinarán actividades lúdicas para menores de entre 6 y 12 años con las enseñanzas religiosas del islam. Vox ha manifestado que dentro del campamento estaría la organización islamista 'Hermanos Musulmanes'.

José Ángel Antelo ha criticado en el programa este campamento musulmán: "El que venga a nuestro país que se adapte a nuestra forma de vivir". Mohammed, un activista marroquí, se ha echado las manos a la cabeza cuando el presidente de la Región de Murcia comentaba que los musulmanes sacaban a niñas de 12 años de los colegios para casarlas forzosamente.

"¿En España se casan menores? ¿Por qué estigmatiza una creencia religiosa de un país como Marruecos diciendo estas cosas?", le ha preguntado muy indignado a José Ángel. Tras esto, ha continuado enfrentándose al líder de Vox de Murcia: "¿Esto es libertad de expresión, decir estas barbaridades de los musulmanes?"

Mohammed le ha reprochado a Antelo que no diga que los marroquíes son los inmigrantes que más cotizan en España. El presidente de Murcia ha entrado en el enfrentamiento y ha explicado que "no venía a gritar con nadie" ante el enfado de Mohammed.

"Lo que queremos en nuestros barrios es que haya paz y convivencia. No queremos delincuencia", le ha comentado después al activista musulmán. Antelo le ha comunicado el motivo por el que están en contra del campamento infantil: "Desconozco el fondo de ese campamento... Si va en contra de nuestra cultura y de nuestras libertades democráticas que tenemos en España no se puede apoyar".

Mohammed le ha respondido muy enfadado a sus declaraciones: "El adaptarse a un país es respetar las normas y la cultura, pero yo no estoy obligado a hacer las culturas de ese país, a comer jamón, a salir en Semana Santa... ¡No te conoces ni tu constitución!"