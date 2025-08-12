Las hermanas del crimen de Chapinería se reencuentran y protagonizan un enfrentamiento al descubrir que África ha cambiado la cerradura

Tras perder a su madre en el año 2020 en un suceso que posteriormente se conoció como el crimen de Chapinería, las hermanas se enfrentan nuevamente por la casa donde ocurrió todo: un domicilio que la víctima les dejó en herencia, situado en este pueblo madrileño. Cinco años después, Marisa acude a la propiedad tras percatarse de que su hermana África ha cambiado la cerradura sin permiso y ha puesto la casa en alquiler en Idealista.

Hasta allí se desplaza el equipo de 'En boca de todos' donde han grabado las imágenes de este tenso enfrentamiento. Un encontronazo que ha dejado a Marisa en un estado de shock, quien además confiesa en su entrevista con el programa que se ve en peligro.

"Me ahogo de lo que me espera"

Al reencontrarse con África durante la mañana del 12 de agosto en la casa con el que parece ser su pareja, Marisa se queda con la "boca seca" tras ser increpada y acusada de haber sido la culpable de haber intentado meterla en la cárcel. "Me veo en peligro" o "Me ahogo de lo que me espera" son algunas de las declaraciones que ha dado en el programa tras vivir este tenso momento.

Aún así, Marisa no duda en denunciar a África pues su hermana ha cambiado la cerradura del domicilio sin permiso, ha puesto en alquiler la propiedad y se encontraba con un abogado y cuatro personas más en su interior. Además, asegura haber sido amenazada con recibir próximamente una paliza.

Por otra parte, desconoce quién es el hombre que acompañaba a su hermana, pero de algo está segura: no le transmite buenas sensaciones. "Le he visto demasiado agresivo, entonces tengo miedo", confesaba en el programa. La entrevistada asegura haber querido vender la casa de su madre por las buenas, pero cree que su hermana es la que está haciendo las cosas por las espaldas y a las malas pues fue ella misma quien le entregó las llaves, tal y como le pidió la justicia, y a raíz de este momento es cuando cambia la cerradura.