El propio asesino confeso, envió cartas desde la cárcel exculpando por completo a su pareja, hija de la víctima: ‘ ’No quiero que te sientas culpable por nada, ahora que ya está hecho el mal. Yo te amo y por ti ya hice lo que pude. No voy a pedirte que me esperes sería demasiado egoísta por mi parte. Este marrón me lo comeré yo solo. Verás como todo sale bien a tu favor".

Sobre los motivos de por qué su hermana no está sentada en un banquillo, señalaba que no tiene ninguna explicación pero que cree, que él solo no se pudo deshacer del cuerpo: "Son 500 metros y dijo que usó un serrucho y un hacha y no es tan fácil como él lo cuenta, eso no fue en una noche".