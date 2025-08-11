El casero niega las agresiones, a pesar de las imágenes, y afirma que la mujer “se lo ha inventado”

María es una mujer que vive en Mallorca con su hijo menor de 15 años en una vivienda donde su casero les hostiga y les controla. Pagan 650€ por una habitación desde hace menos de un año en Palma y desde entonces su vida se ha convertido en un calvario.

Control de las duchas, tirar su comida y sus pertenencias a la basura e incluso agresiones son algunas de las cosas que esta madre y su hijo han vivido por parte de la casera. Los propietarios han cambiado la cerradura de su habitación y han forcejeado con el menor de 15 años, por lo que fue detenida pero ya está en libertad y sin orden de alejamiento.

‘En boca de todos’ ha hablado con María, víctima del acoso de los propietarios de la vivienda, para conocer su historia. “Nos tenemos que aguantar con lo que hay porque estamos viviendo una situación muy difícil”, explicaba la mujer.

María ha explicado que el punto de inflexión fue cuando agredieron a su hijo de 15 años: “Tocaron a mi hijo y eso es sagrado. Tenemos muchas pruebas y testigos”, afirmaba. Además, reconoce que va ha llegar hasta el final del caso y que va a recurrir a la justicia para que les proteja.

“Hemos aguantado muchas cosas para evitar problemas en el piso, pero las agresiones no las podemos consentir”, contaba la mujer víctima del acoso y el hostigamiento por parte de su casero.

El casero lo niega todo

‘En boca de todos’ se ha acercado a la vivienda y ha hablado con el casero sobre el acoso y el infierno que está sufriendo María. Por su parte, el hombre niega cualquier conflicto en el piso y afirma que todo lo que está contando su inquilina es mentira, a pesar de las imágenes en las que se ve una agresión: “Pegar a la gente es imposible. Esta tía es un poco tonta”, afirmaba el propietario de la vivienda.