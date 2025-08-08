El presunto agresor huye tras ser increpado por los vecinos que graban lo sucedido

Hasta la redacción de 'En boca de todos' han llegado unas imágenes impactantes. En el vídeo, grabado por un vecino, se puede observar la presunta y brutal agresión machista a plena luz del día en Tortosa y se puede ver cómo el hombre huye al ser increpado por los testigos.

Natalia Moreno, redactora del programa da todos los datos sobre el terrible suceso: ''En mitad de la calle y a plena luz del día. En las imágenes se puede ver a una mujer tirada en el suelo entre dos coches, no puede moverse, está gritando porque hay un hombre encima suya''.

Y explica lo sucedido en esos momentos: ''Supuestamente le está golpeando, los vecinos le piden que pare, pero éste no lo hace hasta que consigue soltarla. Él dice que no ha hecho nada. La policía nos cuenta que esto ha sido en Tortosa, en Tarragona. Estamos recabando más datos, pero fíjense en las imágenes porque son indignantes''.

Tras ver el vídeo, David Aleman se pronuncia, contundente: ''No le ha hecho nada, pero estaba ahí encima de ella en el suelo. Son imágenes que acaban de llegar hace apenas unos minutos''.