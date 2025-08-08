La mujer agredida se negó a darle 30 euros a la agresora, que sacó un cuchillo y la apuñaló en el abdomen

Una mujer, brutalmente agredida por tres hombres que actuaron ''por pura diversión'': ''No paraban, me temí lo peor''

Compartir







Una mujer embarazada ha sido apuñalada en Ciudad Real. Los hechos sucedían cuando la mujer estaba tirando la basura y otra, con antecedentes y politoxicómana, se le acercaba a pedirle 30 euros, pero ante la negativa de la embarazada acababa clavándole un cuchillo en el abdomen.

Tras el terrible suceso, 'En boca de todos' se ha trasladado hasta el lugar de los hechos y ha analizado junto a los vecinos la situación del barrio, que afirman es bastante conflictiva porque hay una casa okupa en la que se vende droga.

El programa ha entrevistado en directo a una de las vecinas que prefiere no dar la cara ''por miedo a represalias'' y explica que no sienten ningún tipo de seguridad en las calles: ''No sabes qué gente viene y gente buena, no, porque tienen unas pintas muy raras''.

La vecina explica que hay un colegio en dicha calle: ''Es un peligro para los niños, si es que yo no sé cómo las autoridades no toman medidas que es lo que debían hacer y aquí la policía viene, pero ahí se queda, se conoce, no podrán hacer nada, no tengo ni idea de lo que pasa, pero de vez en cuando sí cortan la calle, este año no, pero el año pasado lo cortaron tres o cuatro veces''.

La entrevistada más datos sobre la mujer que apuñaló a la embarazada: ''Se dedica a pedir dinero y además, con muy mal humor y muy malas formas. No se ve gente buena (...) El otro día me lo dijo mi nieto, que estaba él y la novia cenando y fue a pedirle dinero. Estaba sentada en la silla de ruedas y para ir al baño se levantó y fue andando, osea que no sé qué minusvalía tiene''.

''Tenemos miedo y esto no se debía permitir, pero yo creo que eso dependería de las autoridades, no de los vecinos. Y es que nadie se atreve a comentar nada ni a decir nada, pues por miedo a represalias'', cuenta y explica que evitan la calle en la medida de los posible, pero que a veces no lo pueden evitar que es lo que le ocurrió a la mujer agredida e indica que ''casi pierde la vida por una mala persona''.