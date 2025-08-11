La pareja y hermana de 'Albertito' narran el terrible secuestro y posterior asesinato cometido por el clan Azaña

En un festival en el sur de la isla de Tenerife ocurrió un terrible suceso que no tiene vuelta atrás. Doce agresores del clan Azaña increpan a Alberto y su pareja, según cuenta la propia Maryelin Rodríguez en su intervención en 'En boca de todos', a razón de una discusión familiar que tuvo lugar unos años atrás: "Desde ahí le hicieron la cruz porque ellos quieren amedrentar a todo el mundo y Alberto y su amigo no se dejaban".

Por lo que, quiere dejar claro que esto no se debe a una cuestión de narcotráfico, si no por "ego de ellos". Alberto y su amigo León son secuestrados durante 29 horas, tiempo en el que fueron torturados brutalmente hasta que finalmente acaban con la vida de uno de ellos al propinarle golpes en la cabeza. Finalmente, León es liberado mientras que el cuerpo de Albertito es entregado en la comisaría.

"Lo único que te puedo decir es que a mí me arrancaron un cachito de mi alma y que esta gente son unos asesinos", confiesa su hermana Priscila González. Aunque los integrantes de la banda tienen fotografías con famosos tales como Piqué o Bono, "lo único que me dice a mí el poder es que tenían tan grande, que coaccionaban a los empresarios y que no han podido denunciar por el miedo que les tienen y les llevó a tener tanto dinero de todas las cosas que hacían".

Dejar el cuerpo en comisaría: una muestra de su impunidad

Tal y como señala el presentador, dejar el cuerpo de Albertito en comisaría es una clara muestra de la impunidad "impresionante" del clan. De hecho, el entorno del asesinado considera que fueron asesorados porque si no hubiese sido así, "aún no, no hubiéramos ni siquiera visto a Alberto". De hecho, Maryelin cree fielmente que su amigo León está vivo porque "se quedaron en shock, si no lo hubieran matado a él también". Actualmente, su amigo se encuentra "traumatizado" con "la cara desfigurada", confiesa Priscila.

"Una persona que no quiere matar a nadie no le da golpes en la cabeza, ni en zonas donde sabes que le puedes quitar la vida", señala su hermana Priscila González quien se niega a imaginar qué sucedió durante el secuestro: "He estado muy mal y yo no sé la fuerza de dónde la estoy sacando para hablar la verdad".

Datos sobre el clan Azaña

Maryelin, quien lleva viviendo toda la vida en el barrio, cree que había "unas 15 personas aproximadamente" aunque "realmente no sé cuántos fueron exactamente". "Si no estuvieron presentes, fueron personas que colaboraron", afirma.

Su modus operandi para tener amedrentado al vecindario es ofrecerles dinero cuando alguien les denuncia: "Tristemente en la sociedad en la que vivimos cobrando 1.000 euros al mes, cuando una persona te ofrece 10.000 euros los aceptas porque son quien son y si no te echan de su casa".