Un testigo que vivió en primera persona el tiroteo, presuntamente entre clanes, en Lorca: ''Disparó tres veces''

'En boca de todos' se traslada hasta el lugar de los hechos y hala con un testigo del tiroteo

En Lorca, Murcia, buscan a una persona que tiroteó este mismo jueves la fachada de una carnicería que se encuentra en el centro de la ciudad. Al parecer, el tirador intentaba quitarle la vida a 'El indio', uno de los cabecillas de una familia de la zona.

Todo ocurría cuando un motero aparecía por sorpresa y lanzaba tres disparos, como consecuencia dos dieron en la parte de arriba de la carnicería. La Policía Nacional sigue buscando al autor de los hechos, el líder de un grupo de etnia gitana, y aunque sí que ha identificado al autor, todavía no lo han encontrado.

'En boca de todos' se ha trasladado hasta el lugar de los hechos y ha hablado en directo con Cristóbal, un testigo que presenció en primera persona todo lo ocurrido y que explica detalladamente el terror que se vivió en ese momento de incertidumbre.

''Justo estaba en la puerta, la tienda es de mi exmujer. Entonces iba pasando una moto, vi cómo iba parándose. Enfrente había cuatro cuatro hombres y una mujer, y entonces sacó una pistola, que sí que la vi, a él lo vi de espaldas con lo cual no vi la imagen de él'', comienza explicando el testigo.

Cristóbal explica que al estar en movimiento, el tirador no consiguió apuntar: ''Detrás venían coches entonces no pudo parar y disparó, hizo tres disparos, lo que pasa que al estar en movimiento pues no apuntó bien''.