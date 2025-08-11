Ariana entra en 'En boca de todos' para tratar de explicar el motivo por el que su pareja amenazó con un arma a los vecinos de Tarragona

Cae la noche en el centro de Tarragona y un hombre, armado y sin camiseta, siembra el pánico. En una mano sostiene un cuchillo de grandes dimensiones y en la otra una tapa de una cacerola a modo de escudo. Con una actitud muy violenta, propina patadas y golpes a todo lo que se encuentra y amenaza a todo aquel que pasa por su lado, consiguiendo que los viandantes huyan atemorizados al verle. La situación lleva a los vecinos a avisar a los agentes, quienes también son amenazados por el susodicho de 39 años y 14 antecedentes hasta que finalmente consiguen reducirle. ¿Qué fue lo que le llevó a actuar de esta manera? Ariana, mujer de atacante, responde a estas cuestiones en 'En boca de todos'.

El motivo por el que actúo violentamente

"Realmente lo que le pasó es que lleva muchos años con una drogodependencia, que ha intentado superar a a través de su trabajo personal", explica su mujer. De hecho, lo ha conseguido en numerosas ocasiones y, en realidad, "es una persona muy trabajadora, normal, buena persona". Lo que pasa es que "esa drogadicción le ha hecho tropezar miles de veces en esta vida".

Actualmente "se ve al límite de sus capacidades, no quiere seguir haciendo daño, por lo que pidió ayuda tres veces a a los servicios de asistencia psicológica y psiquiátrica, quiso ser ingresado tras dos intentos de suicidio, pero sólo lo cogieron de forma ambulatoria", asegura.

La tercera vez salió "frustrado por ver que no podía ser atendido en una situación extrema para su salud y la de los demás" y "con mucha medicación" llegando al punto de que, incluso, "se hizo pis". Fue en este momento en el que "se tomó unas cervezas" lo que le originó a un brote. "La mezcla de alcohol con esa medicación le giró la cabeza y la frustración, pues le dio por allí, pero no es una persona para nada peligrosa. Sí que daba miedo, pero no es peligrosa".

Aunque "el miedo siempre está ante cualquier persona porque todos somos capaces de hacer cualquier cosa", Ariana conociéndolo es consciente de que "no haría daño a nadie". "Fue un brote psicótico que no llegaba a ninguna parte", afirma. Es más, con ella nunca se ha portado de manera violenta, según asegura: "Para mí es un caballero, un chico realmente de admirar".

La explicación a sus 14 antecedentes

Tal y como señala su mujer, "los 14 antecedentes no significa que sean 14 antecedentes criminales, pueden ser cosas muy básicas". "Puede ser cualquier tontería desde que fuera una vez ebrio o que, siendo una persona que consume, fuese detenido llevando algo", apunta.

Ariana denuncia la situación de su pareja

Actualmente, no hay habitaciones ni cama para toda la gente que quiere ser ingresada y que lo intenta día tras día. Al ver que no lo consiguen, "llega un punto en el que, o se matan, o hacen alguna barbaridad", asegura, por lo que "el problema es que necesitamos más espacios psiquiátricos, psicológicos, donde se puedan hacer ingresos".

"Si la realidad es esa, que no hay espacio, entonces creemos otros nuevos espacios. Por ejemplo, aquí en Tarragona tenemos un espacio directamente abandonado, la antigua tabacalera, muy grande, y allí se podría convertir en un hospital psiquiátrico perfectamente", apunta.

"Yo pediría que, por favor, se de un poco de de priorización porque vale que todo el mundo está mal y los que lo piden un ingreso voluntario como él hay muchos, pero por favor, cuando ya llega un caso extremo sí prioricen. Que hagan como en el sistema ambulatorio del hospital", pide Ariana.