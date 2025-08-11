En 'En boca de todos' dan voz al descontento de los afectados del nuevo episodio de caos ferroviario

Responsables de Adif apuntan a que el robo de cable podría ser un sabotaje: “Es muy raro hacerlo a plena luz del día”

La indignación y el enfado por la avería del tren que circulaba entre Madrid y Cádiz el pasado 10 de agosto y por el trato recibido está inundando las redes sociales a través de comentarios y vídeos del momento. Unas quejas a las que 'En boca de todos' han querido dar voz.

Las quejas de los pasajeros por las condiciones en el tren

El pasado 10 de agosto se interrumpió la alta velocidad entre Madrid y Cádiz a la altura de Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba, dejando a sus 427 pasajeros entre 15 y 45 minutos con retrasos. A pesar de que fueron derivados, se quejaban de las condiciones.

"¡Vaya vergüenza de la Renfe!. Que solo nos traen agua caliente", decía una de las señoras afectadas tal y como se ve en el video. Y es que los pasajeros se encontraban a 40 grados, lo que les llevaba a quejarse a los trabajadores porque se trata "de un tema de salud" pues en el tren se encontraban "niños y gente mayor".

"No podemos respirar", afirmaba una de las pasajeras. El silencio del ministro de Transportes, Óscar Puente, molesta a los internautas. "Ahora vive a cuerpo de rey mientras la gente está cuatro horas en un tren metidos a 40 grados sin aire acondicionado" o "Que pase usted unas buenas vacaciones mientras tanto los españoles tirados en los andenes", son algunas de sus quejas.