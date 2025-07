Fiscalía abre diligencias contra el líder de VOX en Murcia por un presunto delito de odio: hablamos con él, ¿rectificará?

Las lágrimas de la madre del niño agredido por ultras en Torre Pacheco: “Mi hijo ha vuelto a nacer. Tiene miedo y no quiere salir de casa”

Compartir







El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, participó en una protesta en Torre Pacheco en el acto 'Defiéndete de la inseguridad' junto al equipo provincial del partido, donde lanzó un mensaje firme contra la inmigración irregular y la inseguridad que generan las políticas del bipartidismo.

Antelo señaló que las advertencias que hizo su partido entonces "se están cumpliendo", al ver cómo la inmigración ilegal que financian PSOE y PP "es la misma que agrede a nuestros ancianos en las calles, que agrede a los homosexuales, que viola a nuestras hijas".

Las contundentes declaraciones del líder de VOX en Murcia

"No queremos gente así en nuestras calles ni en nuestro país. Los vamos a deportar a todos y no va a quedar ni uno. En España se viene a trabajar y a generar riqueza, no a delinquir ni a sembrar el terror", subrayó.

Tras estas polémicas palabras de José Ángel Antelo que han provocado que Fiscalía abra diligencias contra él por un presunto delito de odio, el presidente de VOX en Murcia entraba en 'En boca de todos'.

Antelo aclara sus polémicas palabras contra los inmigrantes

El presentador del programa, Nacho Abad, comenzaba la entrevista preguntando al político a quién concretamente quieren deportar, a lo que Antelo respondía: "Queremos deportar a todos los inmigrantes ilegales, a todos los que de manera legal llegan a nuestro país, pero que comenten delitos horrendos. También a aquellos que piensan que una mujer tiene que ir cuatro pasos detrás de un hombre o aquellos que quieren agredir a un homosexual por el hecho de serlo".

En referencia a estas palabras, Nacho Abad planteaba la problemática de no saber el origen de este inmigrante. "En el 90% de los casos mirando el móvil o utilizando el CNI", contestaba al presentador. Sin embargo, Antelo señalaba, que ve mucho más importante cuidar de las fronteras y evitar que sigan llegando.

¿El político está preocupado?

Para finalizar, respecto a la petición de la Físcalía, Antelo se mostraba tranquilo: "A mí me llama muchas veces la Fiscalía, es un acto político del PSOE. Dos noticias, presentación de la denuncia y la siguiente es estudiar si hay delito. Dentro de tres meses cuando se archive, esto no saldrá en los medios de comunicación".