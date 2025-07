Señalan a VOX por aumentar la tensión en Torre Pacheco e incitar al racismo en la localidad

El relato de un imán de Torre Pacheco que salió a la calle para calmar a los vecinos: "Viene gente de fuera a sembrar el terror"

Compartir







Tras una fuerte agresión a un menor de 15 años en Torre Pacheco y las lágrimas de dolor de su madre en 'En boca de todos', el plató del programa se venía abajo después de producirse un gran debate sobre la inmigración y el racismo en España entre dos colaboradores del programa.

Los momentos de tensión se producían entre Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo que protagonizaban una fuerte disputa en directo. Mientras el periodista señalaba que España no es racista, la analista política aseguraba que sí.

"Hay un problema de racismo. Lo que ha pasado estos días es lo que lleva pasando ya tiempo, una estructura racista que ha calado en nuestra sociedad y no es casualidad que un partido pida la deportación de 8 millones de personas", apuntaba Sarah Santaolalla refiriéndose a las palabras de una diputada de VOX.

Además, la analista política se ha dirigido a los radicales de Torre Pacheco como "nazis financiados" y en ese momento saltaba Antonio Naranjo, muy molesto: "No se puede resumir todo en que se quiere deportar a millones de personas y que somos todos unos fachas. No se puede todo en televisión, yo no puedo escuchar esto y quedarme callado".

Acto seguido, Sarah Santaolalla explotaba contra el periodista: "Seguro que la señora a la que han pegado a su hijo unos put** nazis de mierda también sale a proteger a Pedro Sánchez, eso te lo crees tú. Estáis criminalizando a una raza".