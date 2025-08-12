Susana Díaz no considera que haya ocurrido lo mismo en Estepona que durante las primarias en Andalucía en las que fue candidata

Susana Díaz, ante el posible amaño de las primarias andaluzas: “Ahora vuelvo a vivir esto y no es fácil”

Tras darse a conocer la noticia de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Estepona ha ratificado que las afiliaciones exprés de militantes, validadas por la dirección federal del PSOE, fueron irregulares y decisivas para que la candidata Emma Molina se hiciese con la secretaría general local, en 'En boca de todos' conectan con la senadora del partido Susana Díaz para conocer su opinión al respecto.

Y es que, tal y como apunta David Aleman, no es la primera vez que se escucha mediáticamente que el PSOE ha intentado manipular las primarias. De hecho, Susana Díaz lo sufrió "en sus propias carnes", señala el presentador.

La reacción de Susana Díaz al "pucherazo" del PSOE en Estepona

Cuando la política entra en el programa, afirma que esta situación "no es igual" a cuando ella denunció irregularidades durante las primarias de Andalucía en las que ella era candidata u otros casos que han querido relacionar. "Creo que se están uniendo dos cosas que no tienen nada que ver. Por un lado un proceso, insisto, del año 2023 y yo conozco bien a esta compañera, a veces he coincidido con ella en procesos orgánicos, pero es una gran mujer y una gran socialista, se une el caso Astapa, que respecto a Barrientos quedó en nada y por otro lado se une el tema de la de la afiliación directa, que es algo que el PSOE debe reflexionar en el futuro porque la mayoría de los conflictos orgánicos internos que hemos tenido en los últimos años derivan de un proceso de afiliación directa en Ferraz". Algo que a la senadora le parece que "es evidente que no está funcionando con toda la transparencia que debería de tener en el conjunto de la organización y por el que mi equipo fue en el 2021 a un proceso judicial".

Y, aunque David Aleman afirma que le parece "un escándalo que desde Ferraz se hagan este tipo de triquiñuelas para favorecer al líder del partido" sobre todo porque "ha habido más casos de este tipo", Susana Díaz insiste: "No los mezclemos que no tienen nada que ver, es decir, que no tiene nada que ver lo que en un momento determinado nosotros pudimos alegar y que visto lo que pasó después yo he sido la primera que me pensaría hoy el retirar aquella demanda".

Por lo que, a la senadora no le parece "justo" que se mezcle "al actual PSOE de Estepona con un presunto caso que después se demostró por parte de la justicia que no lo fue". Es decir, para Susana Díaz la "asignatura pendiente del PSOE" es verdaderamente "la reflexión sobre las afiliaciones directas".

Sin embargo, el colaborador Jaime González le confiesa que no entiende por qué trata de serenar los ánimos cuando ella misma fue "víctima, no de falta de transparencia, víctima de irregularidades": "Susana, que te birlaron votos".

"Jaime, no mezclemos las churras con meninas. Ya he dicho con mucha claridad, con lo que hoy sé que han hecho algunos secretarios de organización de mi partido en los últimos años, te digo que no sé lo que habría hecho. Seguramente no hubiera retirado la demanda", apunta. "Otra cosa distinta, querer que cualquier conflicto entre dos militantes, tres, cinco o 23 en el territorio lo llevemos al terreno del pucherazo incluso acusemos a gente que ha demostrado la justicia que no tenía nada que ver, como es el caso de Barrientos", señala.