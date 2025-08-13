Las llamas calcinan muchas veces los propios restos de la actividad incendiaria, dificultando la búsqueda

SevillaEspaña vive una de las oleadas de incendios más intensas de su historia con las llamas cercando Ourense, Zamora y León, además de otros puntos. Tras la extinción de los fuegos viene el esclarecimiento de su origen y la posible búsqueda de culpables. Hay todo un equipo de agentes del Seprona especializado en investigar incendios forestales. Victoria Talero informa en el vídeo de como actúan los de Sevilla.

Estudian la orografía y la meteorología

Un fuego se investiga como si de un asesinato se tratase. "Se analizan un montón de variables, tanto la orografía del terreno como las condiciones meteorológicas", explica Luis Miguel Hermoso, jefe del Seprona en Sevilla. Las características de la montaña, el tipo de vegetación y la dirección del viento son los principales aspectos que tienen en cuenta. Agentes del Seprona de Sevilla muestran a Noticias Cuatro como proceden: acordonan la zona y usan uno o varios drones.

Investigar las causas del incendio no es tarea fácil. "Lo dificulta el hecho de que muchas veces los indicios del propio hecho delictivo quedan consumidos por el propio incendio", afirma Hermoso. Son delitos difíciles de esclarecer y más aún cuando la zona está despoblada y no hay testigos.

Rastrear hollín puede llevar al culpable

Los agentes interpretan las marcas que han dejado las llamas. Los restos de hollín en piedras y ramas dicen mucho más de lo que parece. Restos más carbonizados de un sitio a otro en troncos de árboles pueden indicar la dirección del fuego, "que el incendio viene de este lado, ha entrado por este flanco derecho", aclara el agente.

Lo más importante es descubrir se se ha producido por causas naturales, como un rayo, o si es provocado por la mano del hombre, ya sea intencional o accidental. El fuego no sigue reglas matemáticas, abre voraz su propio camino. Por eso el trabajo de estos CSI de los incendios forestales es complejo pero esencial.