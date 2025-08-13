La situación de emergencia ha descendido al nivel 0 y el fuego ya está totalmente perimetrado

ToledoEl incendio forestal de Caleras y Chozas, originado durante la tarde del martes en la localidad toledana de Alberche, evoluciona favorablemente. Se ha levantado el confinamiento de 5.000 vecinos del municipio a la vez que la situación operativa regresa al nivel 0 de alerta. También el tráfico se ha reabierto en la mayoría de las carreteras.

El fuego ha arrasado cerca de 1400 hectáreas. En su extinción han participado 15 medios terrestres de los que formaban parte 67 efectivos. Ahora se investigan las causas y no se descarta que haya sido intencionado. Con el fuego perimetrado, las labores sobre el terreno se dedican ya a refrescar puntos calientes.

Evolución muy favorable del incendio, que ya está perimetrado

El incendio se declaró a las 18:30 horas de la tarde de este martes en la población de Alberche, unos kilómetros al suroeste de Talavera de la Reina. El viento lo desplazó hasta el término municipal de Calera y Chozas. Comenzó como incendio agrícola pero evolucionó rápidamente a fuego forestal. Las autoridades llegaron a decretar el nivel 2 de emergencia a las 23.30 horas del martes, activando confinamientos en Calera y Chozas y el cierre de accesos a la localidad.

Los servicios de extinción trabajaron durante la noche de forma eficiente, lo que permitió rebajar la alerta a nivel 1 a las 9.00 horas de este miércoles. El Plan Infocam del Gobierno de Castilla-La Mancha ha podido seguir informando de su evolución favorable. El fuego se encuentra completamente perimetrado y, a media tarde del martes, solo permanecía cerrada al tráfico la carretera provincial CM-4130.

Tampoco quedan cortes ferroviarios y la situación de emergencia ha bajado ya al nivel 0. Eso sí, José Almodóvar Aráez, viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, ha afirmado que aún queda trabajo por hacer para darlo por apagado. Señala que aunque el perímetro está ya "muy frío", persisten pequeños focos activos y algunas construcciones siguen humeando.