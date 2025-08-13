Victor Riesco, ingeniero forestal, sobre la situación en España: "Gasta mucho en extinción, pero debería hacerlo más en prevención"

La falta de medios es un argumento recurrente cuando abundan los incendios forestales, pero los expertos no lo tienen tan claro. No tienen claro que sea ese el problema. Más bien apuntan al abandono del territorio de España. "Invierte mucho en extinción y debería gastar más en prevención", dice Víctor Riesco, ingeniero forestal con el que han estado hablando en el programa de 'La Mirada Crítica'.

"En España, por lo principal es el control de la de la vegetación, porque en España tenemos muchos medios. Somos muy buenos apagando los incendios pequeños, los incendios que tienen una intensidad mediana baja, pero los incendios grandes, a pesar del aumento de medios, a pesar de las inversiones en en formación, se nos están escapando con más frecuencia".

"Estos incendios de esta intensidad, están aumentando peligrosidad, por ello necesitamos desbrozar, necesitamos crear discontinuidades en el paisaje, necesitamos fomentar la prevención en este país. Apagar incendios cuesta 19.000 euros por hectárea. Sin embargo, las actuaciones de prevención cuestan del orden de unos 3.000 por hectárea".

PACMA pide más medios para la investigación de incendios

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha manifestado su preocupación por el "asedio forestal y animal" que cada verano arrasa miles de hectáreas en España, con graves consecuencias para la fauna, la flora y las personas, por lo que ha reclamado más efectivos y medios, así como aplicar condenas.

En este contexto, PACMA denuncia que "un porcentaje muy bajo" de los responsables acaban identificados y condenados, y que las investigaciones judiciales en los grandes incendios "suelen tardar más de cinco años en resolverse". El partido recuerda que las penas por provocar un incendio forestal pueden llegar hasta 20 años de prisión si se pone en peligro la vida humana, además de elevadas multas e indemnizaciones, pero reclama que estas condenas se apliquen "con mayor frecuencia y publicidad para disuadir futuros delitos".

Reclama incrementar los refuerzos en la prevención

La formación política animalista y medioambiental subraya que la lucha contra los incendios "no debe limitarse a la extinción" y reclama incrementar los efectivos y recursos policiales especializados, reforzar la vigilancia en zonas rurales y apostar por la prevención durante todo el año, especialmente en invierno, con trabajos de desbroce, gestión forestal y educación ambiental.

En este punto, indica que en España, la gestión de la extinción de incendios es competencia de las comunidades autónomas y muchas de ellas externalizan total o parcialmente el servicio a empresas privadas lo que implica que "una parte importante del presupuesto anual contra incendios se destina a contratos con empresas privadas para medios aéreos, maquinaria pesada y brigadas temporales, mientras que la prevención y la investigación pública pueden estar recibiendo una atención insuficiente".

Por este motivo, instan al Gobierno y a las comunidades autónomas a actuar "con contundencia para esclarecer las causas de los grandes incendios, garantizar que las condenas se cumplen y proteger de forma efectiva el patrimonio natural, evitando que cada verano se repita el desastre".