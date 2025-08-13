Aunque la situación parece mejorar gracias a las lluvias de la pasada noche, los servicios de extinción tienen aún mucho trabajo

Situación "muy complicada" en Puercas, Zamora, que obliga a desalojar otros cuatro pueblos: ya son 5.000 las personas evacuadas

A esta hora, 14 incendios siguen quemando España en siete Comunidades Autónomas. Cada día se suma uno nuevo y continúan activos los que más preocupan. En Galicia, León, Zamora o en Asturias. Esta última semana de incendios deja, de momento, en torno a 26.000 hectáreas quemadas en España y más de 8.000 vecinos desalojados y dos fallecidos. Informan en el vídeo María Benito, Montse Ávila y Noemí Bautista.

Trabajando en la extinción se encuentran 6.000 miembros de la UME, Policía y Guardia Civil. Uno de los incendios que más preocupa es el que afecta a la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde ya hace tres años fallecieron cuatro personas y se quemaron 60.000 hectáreas.

Hoy, están reviviendo ese horror. Aunque la situación parece mejorar allí gracias a la lluvia de la noche, para los servicios de extinción sigue siendo complicada. Ya hay más de 17.000 hectáreas quemadas.

La coordinación de los vecinos

La respuesta de los vecinos está siendo de admirar, coordinados con cuadrillas que están luchando, como ya lo hicieron hace tres años, por sus hogares hasta el último momento.

Los vecinos, desolados, esperan impotentes poder volver a sus casas. "No me dejan entrar, yo tengo animales también allí y cosas y no dejan entrar a a nada", cuenta una vecina.

"Queremos que vengan más efectivos, helicópteros, no se ven helicópteros ¿dónde están?", dice angustiada otra. Las llamas han dejado a su paso un rastro ennegrecido. La imagen es desoladora y los incendios siguen descontrolados. Mientras, los castellanoleoneses miran al horizonte esperando que cese.