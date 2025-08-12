La baja humedad y las altas temperaturas podrían favorecer la aparición de tormentas secas, muy peligrosas para los incendios

Tres bomberos heridos y otro hallado inconsciente en los incendios de Ourense: la provincia en jaque por las llamas

Compartir







PamplonaEn Navarra los bomberos han dado por estabilizado el incendio originado el pasado sábado en Carcastillo. Ahora los trabajos se centran en refrescar y controlar los puntos calientes con el apoyo de dos helicópteros. Este martes se prevén allí temperaturas muy altas, por lo que las autoridades insisten en extremar las precauciones para que no se reaviven las llamas.

Son días negros para toda la península. El país está envuelto en una oleada de incendios de gran intensidad que, avivada por los vientos fuertes y el calor, ha devorado miles de hectáreas. En solo unos días ha calcinado parajes de belleza extraordinaria, como las Médulas, ha obligado a evacuar miles de vecinos en Tarifa y ha provocado cortes de autovías y líneas ferroviarias en Galicia.

Los servicios de extinción contaron con la ayuda de agricultores

El incendio forestal de Carcastillo ha afectado a una superficie total de 220 hectáreas. Lo ha calculado así el Departamento de Desarrollo Rural y Medio ambiente, que revela que 182 de las mismas corresponden a pino Alepo, tanto de repoblación como de monte natural. Se suman así a las 338 hectáreas afectadas por otro incendio forestal que se desató entre las localidades de Muruzábal, Obanos, Añorbe y Enériz, ya extinguido.

El dispositivo llegó a incorporar hasta 12 medios aéreos, tras recibir ayuda del Gobierno vasco y central. Contó también con la ayuda de agricultores de la zona, que prestaron sus tractores para anclar el perímetro del fuego y que no llegase al casco urbano.

Refrescan la zona ante el riesgo de incendio extremo

Este martes, tras ser perimetrado y estabilizado el fuego de madrugada, los servicios de extinción continúan trabajando en el lugar con apoyo de los medios aéreos, que llevan a cabo labores de refresco y de control de puntos calientes. La compleja situación meteorológica, con temperaturas extremadamente altas, bajo nivel de humedad y riesgo de tormenta seca, hace que todas las precauciones sean pocas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Desde el Gobierno Foral apuntan a que el origen de las llamas se debería a la "acción humana". De cara a los próximos días recuerdan que el riesgo de incendio es extremo en todo el territorio de Navarra y mantienen en alerta a los equipos de extinción.