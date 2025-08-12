Los 700 evacuados del incendio de Tarifa: "Ha sido una noche sin dormir"

El intenso viento de levante y las altas temperaturas dificultaron las labores de extinción en una noche muy complicada

¿Por qué el incendio de Tres Cantos se propagó tan rápido?: la peligrosidad de las tormentas secas

CádizTras toda la madrugada trabajando a destajo, los bomberos han conseguido alejar del peligro las urbanizaciones de Zahara de los Atunes, cercadas por el incendio de Tarifa. Algunos de los 2.000 evacuados han empezado a volver a sus viviendas y hoteles tras pasar la noche en un colegio de la localidad gaditana, informa en el vídeo Marta Álvarez.

Combatiendo el incendio, siguen desplegados más de 200 efectivos del Plan Infoca. El fuego ya ha calcinado cerca de 300 hectáreas mientras el intenso viento de levante y las altas temperaturas dificultan las labores de extinción. El flanco derecho, con tres focos que continúan ardiendo, es el que más preocupa.

Regresan a casa 700 de los 2000 desalojados

"Hemos dormido poco pero bueno, ya ha pasado", dice uno de los desalojados del incendio de Tarifa. Han pasado la noche en un colegio habilitado en Zahara de los Atunes y, ahora, "hace falta cambiarse, hace falta comer e ir al servicio", apunta cansado. Buenas noticias: la Junta de Andalucía ha anunciado la vuelta selectiva de los desalojados el pasado lunes.

En total, son unos 700 los evacuados de zonas de hoteles y urbanizaciones que están pudiendo regresar al que es su hogar durante unos días. Han amanecido con el fuego todavía activo así que, de momento, sólo vuelven los que están más alejados de las llamas.

Los afortunados son aquellos hospedados en la parte sur, más cercana a la playa. "Tenemos ya el perro allí. Nos fuimos con todo y volvimos con todo", relata una turista de camino a su segunda residencia. Otros ya llevan horas de vuelta: "Hemos estado toda la mañana limpiando porque tenemos la casa llena de cenizas". El municipio es una de las zonas más turísticas de Andalucía.

Hay 200 efectivos desplegados y quedan tres focos activos

El flanco cercano a las viviendas evoluciona de forma favorable. Por el contrario, el frente del monte sigue desbocado y está centrando todos los esfuerzos para frenar el avance de las llamas. Quedan tres focos activos en ese flanco derecho del incendio, que "sigue vivo y virulento", ha explicado el consejero de la Presidencia e Interior, Antonio Sanz, en declaraciones desde el Puesto de Mando Avanzado.

Nuevos medios aéreos han tenido que incorporarse a la lucha contra las llamas, sumando en total 200 efectivos desplegados. El intenso viento de levante y las altas temperaturas dificultan las labores de extinción. Sanz ha afirmado también que se tratará de un día "todavía intenso" y asegura: "Somos optimistas, pero a esto le queda".

Las malas condiciones meteorológicas, como el viento, podrían incluso intensificarse en las próximas horas. El incendio deja, al menos, un herido. Un guardia civil fuera de servicio que fue atropellado mientras ayudaban las labores de evacuación.