MadridEl fuego declarado el pasado lunes en las cercanías de Tres Cantos se avivó y se hizo incontrolable en cuestión de minutos. Todo ocurrió por un vendaval súbito que empezó aproximadamente a las 18:30 horas. Este fenómeno se conoce como tormenta seca y fue como echar gasolina al incendio. Las condiciones para que se dé son muy concretas, informa en el vídeo Eduardo Abión.

La aparición de tormentas secas generó fuertes vientos

Y es que durante la tarde del lunes se desarrollaron tormentas en la Sierra de Madrid que, además, dejaron bastante lluvia en la zona, más de 30 litros por metro cuadrado. Las condiciones de temperatura y humedad en la montaña eran muy favorables pero los focos tormentosos fueron desplazándose hacia el sureste de la comunidad progresivamente. Allí los esperaba un ambiente mucho más seco.

En las llanuras las nubes ya no encontraban esas condiciones favorables y dichas tormentas entraron en lo que se conoce como fase de disipación. Es una fase peligrosa donde pueden aparecer las tormentas secas, en las que la precipitación, al descender, se encuentra con temperaturas altas y baja humedad. Las gotas no llegan a la superficie, acaba evaporándose y esto da como resultado fuertes rachas de viento.

Se cumplió la peligrosa 'regla del 30'

De hecho, los datos lo confirman. En las proximidades de de Colmenar Viejo, localidad muy cercana a Tres Cantos, la estación meteorológica marcaba humedades muy bajas porque no había lluvias. Se evaporaba alrededor del 30%. Las rachas de viento, en cambio, superaban los 60 kilómetros por hora y las temperaturas rondaban los 30ºC. Una situación muy concreta que se conoce popularmente como la 'regla del 30'.

En Tres Cantos el pasado lunes se dio el caldo de cultivo perfecto para la propagación veloz y descontrolada del incendio. Los servicios de extinción se mantienen muy alerta porque esas tormentas se pueden repetir este martes.