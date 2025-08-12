El fuego de Molezuelas, entre Zamora y León, se mantiene en nivel rojo de alerta y ya ha arrasado más de 3.500 hectáreas

¿Por qué el incendio de Tres Cantos se propagó tan rápido?: la peligrosidad de las tormentas secas

ZamoraLas llamas siguen devorando los bosques de Castilla y León. La comunidad arde en más de una decena de incendios activos repartidos entre Palencia, León y Zamora. El viento sopla con intensidad y le pone las cosas muy difíciles a los servicios de emergencia que, pese a todo, han conseguido controlar varios frentes. La situación mejora, pero sigue ardiendo el Parque Natural de las Médulas, según informa en el vídeo Lucía Ballester.

La Junta ha informado de la "complicada" situación en la que se encuentra el incendio forestal declarado en la localidad zamorana de Puercas, en la comarca de Alcaciñes, que sigue activo y en Índice de Gravedad Potencial 2 (nivel 2), lo que ha motivado el desalojo de nuevos pueblos ante el avance de las llamas. Hay 5.000 personas evacuadas.

Preocupan especialmente los frentes activos en Zamora. El fuego sigue amenazando las viviendas en Molezuelas, donde ya ha arrasado más de 3.500 hectáreas. También en Puercas, cuyos vecinos han estado defendiendo sus propias casas de las llamas. Se han desalojado varios municipios por precaución y los accesos a varias aldeas siguen cortados.

Zamora, arrasada por las llamas que amenazan ocho localidades

Con cielos espesados por humo amanecía hoy la provincia de Zamora. Castilla y León está ardiendo en más de una decena de incendios. Dos de ellos amenazan a núcleos de población, el de Puercas y el de Molezuelas de Carballera, que se mantienen en nivel rojo de alerta. Este último empezó en Zamora, pero ha saltado a la provincia de León y ha arrasado más de 3.500 hectáreas.

Los accesos por carretera a Puercas siguen muy restringidos y no es para menos. A lo largo de la jornada del martes el fuego se ha reavivado y los helicópteros viajan sin cesar para reponer agua en una balsa cercana. Han estado trabajando a destajo para que las llamas no entren el pueblo.

Los propios vecinos de la localidad han defendido toda la noche sus casas de las llamas. Coinciden en que han pasado unas horas muy angustiosas por el incendio, cuya causa todavía se desconoce. Además de la ceniza, la inquietud se respira en el ambiente. "El fuego viene ahora para aquí", se lamenta un vecino. "Si el aire trata de apretar un poco para acá, se va a meter en el pueblo, porque lo que hay hasta el pueblo es todo monte".

El fuego continua arrasando las Médulas

Ya en la provincia de León, 21 medios continúan trabajando en el incendio de Ayeres, en el Bierzo, que lleva días destrozando el Patrimonio de la Humanidad de las Médulas. Más de 1200 hectáreas han sido arrasadas en ese fuego, que se ha llevado por delante árboles autóctonos centenarios de valor incalculable. La madrugada del lunes al martes las condiciones meteorológicas han sido favorables y se ha logrado controlar el 80% del perímetro. "Esta noche ha sido horrible, ardía, se paraba, volvía", relata una vecina.

La situación es muy crítica. Durante toda la noche, más de 1.200 efectivos han trabajado sin descanso en los incendios. Aunque no han sido los únicos, impresiona también la labor de los agricultores que, con sus tractores, han ayudado a crear cortafuegos para frenar el avance de las llamas. Los incendios han obligado a desalojar al menos ocho localidades en Zamora y siete en León, dejando a unas 3.700 personas evacuadas.