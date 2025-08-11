Los campistas aseguran que no se les informó de los protocolos de evacuación y denuncian caos y pánico en la huida

El incendio en la Mezquita de Córdoba pone en valor los protocolos de prevención: el caso de la Catedral de Granada

Compartir







TarragonaUn incendio desatado en un camping de El Vendrell durante la madrugada de este lunes ha obligado a desalojar a más de 1.700 personas. El fuego se originó en mitad de la noche y ha calcinado al menos 14 caravanas. Los campistas denuncian que el protocolo de seguridad no se ha cumplido correctamente y aseguran haber vivido momentos de incertidumbre, informan en el vídeo Inés López y Sandra Artuñedo.

La causa del fuego, apuntan las primeras pesquisas, habría sido una sobrecarga eléctrica. Además de las 14 caravanas estacionadas, ha devorado otras 18 parcelas y un turismo. Se originó cuando todos dormían, obligando a un desalojo precipitado y caótico. Un bar cercano ayudó a los campistas permitiéndoles asearse y beber agua. Hace tan solo unos días un camping de Tarifa era devorado por las llamas.

El incendio fue veloz y obligó a una evacuación caótica

De nuevo, un camping asolado por el fuego. En esta ocasión, "ha sido super rápido y muy voluminoso, la cantidad de llamas y las explosiones eran fortísimas", asegura Sergio Gómez, un campista alojado, a Noticias Cuatro. El incendio, originado en una caravana, ha tenido dos focos, ambos ya controlados. Quienes estaban en las parcelas más próximas han perdido todo su equipaje. Hasta "la bici de la niña", se lamentaba una campista en sus redes.

Casi 1.800 personas fueron desalojadas al paseo marítimo de la localidad. Varios usuarios están descontentos con la actuación descoordinada y desatenta del camping. Algunos, como Javier Mirtos, lo tachan directamente de "catastrófico". Por su parte, Sergio Gómez explica: "Las salidas ni están señalizadas, ni en las habitaciones se nos ha repartido cuál es el plan de evacuación".

Algunos campistas salieron mientras su parcela ya ardía

Alertada por el ladrido de su perrita, Andrea tuvo salir con su hija de cuatro años viendo como se le quemaba toda su parcela. "La buena suerte es que la perrita ladró y nos avisó a todos. La mala suerte es que la perrita no ha podido salir", relata. La rápida actuación de los vecinos fue esencial. Rafa Serrano abrió su bar, la taberna 'Los Serrano', para ayudar. Permitió "que la gente pudiera entrar a hacer pis y tomar algo de agua", afirma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

A mediodía del lunes, los usuarios ya habían podido volver al recinto, excepto 38 campistas que ocupaban las parcelas mas afectadas por el fuego. Ahora con el incendio ya controlado, la actividad en el camping intenta continuar.