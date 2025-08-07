El incendio se ha dado por estabilizado después de obligar a desalojar cerca de 1500 vecinos y turistas en tiempo récord

Francia lucha contra el incendio más devastador de los últimos 60 años: el origen podría estar en una colilla

CádizLos bomberos han dado por estabilizado el voraz incendio de Tarifa, en el extremo sur de Cádiz. Se han retirado los medios aéreos pero por tierra siguen refrescando el terreno para tenerlo controlado por completo. Los 1500 vecinos y turistas desalojados han podido regresar a sus casas y alojamientos. En los peores casos, a lo que queda de ellos, informa en el vídeo Tatiana Ojeda.

El fuego está este jueves en fase de control. Los cambios de viento han mantenido toda la noche en vilo a los equipos de extinción. El panorama en el área cercana al monte La Peña es desolador: imágenes dantescas de vehículos y viviendas completamente calcinados. Los propietarios están viviendo momentos de incertidumbre, tristeza y miedo. Noticias Cuatro ha estado con ellos.

El fuego ha devorado todo lo que tenían: "El perro no aparece"

Quien en Tarifa vuelve hoy a casa, como Diego, no es capaz ni de reconocerla. "El fuego llegó del bosque y siguió por toda la carretera", recuerda. El resultado es estremecedor: "Se nos ha quemado entera, se la ha llevado". Las llamas han calcinado todo a su paso, especialmente en la zona más próxima al camping La Torre, la zona cero del incendio.

"Aquí había gallinas", se lamenta otro joven vecino de la zona señalando un chapitel. No queda rastro de ellas ni tampoco de otros animales: "El perro negro no aparece, ocho de los gatos tampoco". Su casa también se ha quemado y todavía sigue saliendo humo.

Tuvieron salir corriendo con lo puesto por la voracidad de las llamas

Nicolás es alemán y lleva dos años viviendo en el Campo de Gibraltar. Cuando el fuego se acercó a su casa tuvo que salir corriendo con lo puesto. Su situación es terrible: "No queda nada, no puedo ni mirarlo". Tampoco Katia ha conseguido salvar nada. Las llamas llegaron demasiado deprisa y tuvo que priorizar salvarse. Ahora hace balance: "Estamos mirando lo que nos ha quedado, son las ruinas de lo que teníamos, todo quedó calcinado, sin ropa y sin zapatos"

Los que han conservado su casa, como Ignacio y Maricarmen, continúan refrescando los alrededores. Lo hacen con el susto todavía en el cuerpo: "De pronto ves que se te va tu vida, es una sensación difícil de describir", aseguran. Y es que su vivienda se ha salvado por los pelos y son conscientes de que otros a su alrededor no han tenido tanta suerte. "Estamos con la manguera aún por si acaso".

Cerca de 1500 turistas han podido volver a sus alojamientos

Además de los habitantes de la zona, cientos de turistas han regresado desde ayer a sus hoteles y campings, en plena ocupación al ser temporada alta. Tuvieron minutos para salir corriendo, huyendo de las llamas que avanzaban sin control hasta las casas. Se vivieron momentos de tensión en la carretera N-340, que quedó totalmente atascada.

El incendio se originó pasadas las cuatro de la tarde de este martes. Una autocaravana estacionada en el camping La Torre comenzaba a arder por circunstancias que están siendo investigadas. Las llamas del vehículo, situado en el límite del camping, se propagaron rápidamente hacia el exterior, en una zona de monte y mucha vegetación en la que están ubicados numerosos establecimientos turísticos.