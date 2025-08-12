El peor incendio del verano calcina más de 3000 hectáreas en Chandrexa de Queixa, en el corazón de la provincia

OurenseEl interior de Galicia afronta una situación crítica con varios incendios cercando el corazón de la provincia de Ourense. Uno de ellos, el declarado el pasado viernes en Chandrexa de Queixa, ya es el más devastador del verano y ha calcinado más de 3.000 hectáreas. Además, dos bomberos han sido heridos en otro fuego en Oímbra, informa en el vídeo Antía Araújo.

La Xunta activaba durante el mediodía del martes los protocolos de protección nivel 2 en la todas las localidades de Ourense. La provincia está en jaque debido a los múltiples incendios registrados de forma simultánea. Esta medida preventiva permitirá que se agilicen todos los medios. En las últimas horas el incendio de San Mamede ha obligado a desalojar viviendas en concellos como Maceda.

El fuego devora el corazón de la provincia y hiere a tres bomberos

Las llamas del mayor incendio del verano en la comunidad gallega continúan avanzando por las montañas del Macizo Central, el pulmón verde de la provincia de Ourense. Las fuertes rachas de viento reavivan constantemente los focos en Chandrexa de Queixa y los medios trabajan a contrarrelo en unas labores de extinción que están siendo especialmente complicadas. El incendio se encuentra a 1.400 metros de altura y prácticamente solo pueden acceder los medios aéreos.

Durante la tarde del martes un nuevo incendio se ha desatado en el concello de Oímbra, en el sureste de la provincia. En su extinción dos bomberos han resultado heridos: uno con una pierna rota y otro que desapareció por unos instantes, generando momentos de tensión para ser hallado después semiinconsciente. Otro brigadista ha sufrido quemaduras en el incendio de Maceda.

Localidades confinadas y autovías cortadas

Es precisamente en Maceda donde se vive la situación más complicada desde la madrugada del martes El fuego de la Serra de San Mamede ha obligado a desalojar varios núcleos de población. Otros, como Calviño de Monte, permanecen confinados por la densa humareda.

Según informa el medio local 'La Voz de Galicia', las llamas alcanzaron un coche de Medio Ambiente de la Xunta mientras realizaba un cortafuegos. En su interior iban varios efectivos que tuvieron que abandonar el vehículo al verse rodeados por las llamas. El coche quedó completamente calcinado aunque no hubo que lamentar daños personales.

Otro fuego ha obligado a cortar el tráfico ferroviario entre la ciudad de Ourense y la localidad de Taboadela, afectando a la circulación de los trenes de alta velocidad con destino Madrid. También se ha cortado en ambos sentidos la autovía AG-53, que une Santiago con la ciudad del Miño, por un incendio en Dozón, Pontevedra. Este fuego ha obligado a solicitar la situación 2 de emergencia por la cercanía de las llamas a la parroquia de O Castro. En la ciudad de Ourense, cuya cuenca está rodeada de varios focos, el polígono industrial de Barreiros ha tenido que ser desalojado