Los incendios en León mantienen desalojados a los vecinos de una decena de localidades

La Sierra de la Culebra, en Zamora, revive el horror del fuego de hace tres años cuando murieron cuatro personas

Los incendios en León mantienen desalojados a los vecinos de una decena de localidades. La velocidad de las llamas hizo que muchos tuvieran que salir corriendo y alojarse en un polideportivo. Informan en el vídeo Marcos Vaz e Inés López.

Tan solo dos de los cinco polideportivos habilitados han albergado hasta 1.500 personas. Muchas otras han optado por quedarse en casas de amigos y familiares de la zona. Por el momento no podrán volver a sus casas, ya que todavía corren serio peligro.

Dos miembros de una familia que viajaba en coche cuando huía de las llamas se encuentran con quemaduras graves. Un fuego que ha dejado seis heridos y varias personas intoxicadas de humo en la localidad de Puercas. El viento cambió de dirección en cuestión de minutos y la virulencia de las llamas llegaron a Vejera de Tábara

Los vecinos pasan una noche de miedo y recuerdos

"Fue todo de repente cuando se metió por aquí cuando quisieron acordar, ya estaba aquí todo", relata un vecino.

Los vecinos fueron desalojados por la UME ante la rápida llegada del fuego. Han pasado una noche complicada fuera de sus casas. "La hemos pasado luchando contra el fuego, haciendo cortafuegos y ayudando a las cuadrillas", explica otro.

Con un miedo que les trae recuerdos. Al menos una decena de viviendas se ha quemado y los servicios de extinción, la UME y efectivos del Ejército siguen trabajando en uno de los incendios más preocupantes del país.