El fuego sigue cebándose con Ourense, donde ya han ardido 8.000 hectáreas

Tres bomberos heridos y otro hallado inconsciente en los incendios de Ourense: la provincia en jaque por las llamas

Este miércoles, el fuego sigue cebándose con Ourense y ya han ardido 8.000 hectáreas. Allí se mantiene activado el nivel dos de alerta en toda la provincia. Las últimas horas han sido complicadas, con carreteras cortadas y vecinos confinados. Informan en el vídeo Jorge Bergantiños, Lucía Sánchez, Antía Araújo y Sara García.

Preocupan hasta siete focos. Muchos vecinos tuvieron que salir corriendo, los viñedos han quedado arrasados y las cuadras de animales también han quedado calcinadas. Rosario todavía tiene el susto en el cuerpo y cuenta cómo vio las llamas rodear su casa en Manzaneda, Ourense.

"Es terrible, jamás habíamos visto esto", recuerda. En apenas cinco minutos quedó todo calcinado. "Como veis, me ha quemado toda la huerta", recuerda.

Un campamento y una residencia de mayores desalojados

Lo único que se salvó, su vivienda de piedra. El fuego sigue castigando a Ourense con 40 o 50 avisos diarios, con nivel dos de alerta y 250 militares de la UME prestando servicio.

Las llamas del incendio en Manzaneda llegaron anoche a la estación de montaña. Un campamento de verano estuvo calcinado toda la noche, rodeado por el fuego. Lo mismo le ocurrió a una residencia de mayores en La Mezquita, Ourense. Unos 50 fueron desalojados. Los vecinos de Oimbra no pueden contener las lágrimas al ver los destrozos que deja el paso del fuego. Nunca habían visto algo así.

A tan solo 11 km de allí con mangueras y cómo pueden, en Monterrey sofocan las llamas a su alrededor viñedos quemados y carreteras cortadas por la policía. Siete incendios forestales activos que mantienen en vilo día y noche a toda Galicia.