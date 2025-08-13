Manuel de Gálvez nos permite entrar en la cabina de su avión con el que lucha contra los incendios desde las alturas

Victor Riesco, ingeniero forestal: "España gasta mucho en extinción, pero debería hacerlo más en prevención"

El Ministerio de Medio Ambiente ha desplegado estos días todos los medios aéreos del Estado. Del 1 de junio hasta el 31 octubre es el periodo donde activa todas sus aeronaves. La flota se compone de 10 aviones anfibios (FOCA) de gran capacidad, cinco anfibios (ALFA), y seis aviones de carga en tierra (TANGO).

También han recurrido a aviones de empresas privadas, contando además con cuatro aeronaves de coordinación (ACO), un helicóptero bombardero (KILO) y 19 helicópteros bombarderos (MIKE). Descubrir las causas y el origen de los incendios es una labor fundamental que nos permite conocer el punto exacto donde se originó el fuego.

Manuel de Gálves nos enseña desde la cabina de su avión en qué consiste combatir el fuego desde el aire. En verano el cielo siempre queda cubierto por aviones del Estado, pero 2025 está siendo un año de lo más complicado para los efectivos que trabajan en estas labores: "Lo podíamos prever por todo lo que ha llovido a lo largo de la primavera y del invierno".

Se posan sobre el agua a una velocidad de 200 km/h para poder cargar hasta seis toneladas de agua en los depósitos de sus aviones. En el aire sufren también complicaciones: "Turbulencias, mala visibilidad y todo esto juntando a todos los medios trabajando en el mismo sitio a la vez". Tienen que medir al milímetro la descarga no solo para ser eficaces, sino que también para evitar desgracias".

Cómo trabajan los efectivos

"Tenemos que evitar descargar encima de bomberos o del personal que pueda estar trabajando allí". Los helicópteros cargan el agua en la costa de Zahara, pero no solo sirven para descargar, sino que también son utilizados como medios de transporte para los bomberos, dejándoles en un sitio lo más cercano posible al incendio para poder atajar el fuego.

Verlos trabajar desde arriba impresiona, pero cuando estos profesionales cuentan su versión desde dentro, todavía impresiona más. No están siendo jornadas fáciles para ellos. España sigue asolada por múltiples incendios que están siendo difíciles de frenar. Son labores intensas que muchas de las veces pueden llegar a convertirse en extremas.

"En el incendio se junta todo, no tenemos indicaciones de viento, no tenemos indicaciones de agua". Con diferentes herramientas, con todos los aviones que cuneta el Estado, drones y bomberos, luchan por frenar el incendio con el objetivo de que nadie resulte herido. Sin embargo, su dificultad es tan alta que algunos efectivos ya han resultado heridos en los últimos incendios.