CáceresEl incendio de Jarilla mantiene desalojados a 700 vecinos de ese municipio y los de Villar de Plasencia y Cabezabellosa. Unos 280 han tenido que pasar la noche en un pabellón de Plasencia, tras la evacuación de las localidades por la cercanía de las llamas, que ya han devorado más de 1200 hectáreas. Según informa en el vídeo Marta Lilao, no parece que vayan a volver a casa pronto.

La extinción del fuego se está complicando en las montañas cacereñas. Preocupa la previsión para la tarde del miércoles, con el viento intensificándose y posibilidad de que caigan rayos de peligrosas tormentas secas. Las brigadas combaten una docena de focos activos repartidos por toda Extremadura.

El incendio se complicó la tarde del martes

Enormes columnas de humo sobresalen por las laderas en las montañas de Jarilla, al norte de Cáceres. Fue en la tarde del martes cuando se desataba un virulento fuego en el término municipal, en la comarca de Trasierra, que avanzaba en dirección a las localidades de Villar de Plasencia y Cabezabellosa, hacia el Valle del Jerte.

Los cerca de 700 vecinos evacuados por la Guardia Civil relatan como el humo rodeaba por completo sus casas y las llamas llegaron a escasos metros de las mismas. Cabezabellosa fue confinada en un primer momento pero más adelante se unió a los otros dos municipios en la evacuación.

No hay previsión de que los evacuados puedan volver esta noche

Pasadas las 19:00 horas el gobierno regional declaraba el nivel 1 de peligrosidad. Pero los múltiples focos obligaron a decretar solo unas horas más tarde la situación operativa 2. La Junta solicitaba entonces la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Más de 1.200 hectáreas están ya calcinadas y la situación no parece que vaya a mejorar en las próximas horas. Aproximadamente 250 de los evacuados han pasado la noche alojados en la Ciudad Deportiva de Plasencia y otra veintena en instalaciones del Seminario local. Todo apunta a que, de cara a la noche del miércoles, tampoco van a poder volver a sus casas. En las próximas reuniones en el puesto de mando avanzado se podrán conocer datos sobre el posible porcentaje de perímetro estabilizado.