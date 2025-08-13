Los vecinos han podido regresar a sus casas mientras los equipos de extinción continúan realizando tareas de refresco

España arde: dos muertos, varios heridos y una noche complicada por delante

Compartir







En Tarifa, en Cádiz, el fuego ya está estabilizado. En la zona de Atlanterra, en Zahara, los vecinos y los turistas ya han podido volver a sus casas, pero los bomberos siguen trabajando en tareas de refresco. Lo mismo ocurre en Tres Cantos, Madrid. Informan en el vídeo Rocío Amaro y Raquel Duva.

Mientras los equipos de extinción continúan trabajando en la zona para terminar de controlar el incendio de Cádiz, los vecinos comprueban como el fuego quedó a un solo paso de sus viviendas. A algunos les cuesta creer que las llamas no acabaran devorándolas.

PUEDE INTERESARTE El incendio de Jarilla mantiene evacuados a 700 vecinos con previsión de que el viento complicará la situación

En Madrid, el incendio de Tres Cantos también está ya extinguido. Después de arrasar con más de 2.000 hectáreas, más de 150 vecinos han regresado a sus casas y hoy los servicios de emergencia siguen trabajando en el lugar donde un hombre murió tratando de salvar a unos caballos.

El hombre fallecido en Tres Cantos trataba de rescatar a unos caballos

Hoy se están retirando los cadáveres de los 18 caballos que murieron en una hípica. Los animales se encontraban debajo de un establo cuando las llamas alcanzaron al techo que se les vino encima, dejándoles atrapados.

PUEDE INTERESARTE Las llamas asolan León: seis heridos y varias personas intoxicadas de humo en Puercas

Mircea, un rumano de 50 años, trataba de ayudar a escapar a los animales cuando se vio sorprendido por el fuego. Intentó huir en su coche, donde le encontraron graves quemaduras y, aunque fue evacuado de urgencia a un hospital, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Un incendio que se propagó debido a las fuertes rachas de viento y que ya se da por extinguido, aunque los bomberos continúan trabajando en el terreno para sofocar posibles rescoldos y evitar que se reavive.