Los pirómanos se enfrentan a penas de hasta 20 años de cárcel o grandes multas económicas al provocar un incendio

Varios de los incendios que han asolado España en los últimos días han sido intencionados. En lo que va de verano se ha detenido a 25 personas por provocarlos. El último un hombre en Ávila, un brigadista de 55 años. Se investiga una mujer de 63 años por provocar cinco incendios en Galicia. Pero, ¿Cuál es la pena por provocar un incendio?

Han decretado prisión provisional para el presunto autor del incendio de Mombeltrán, Ávila. Así detuvo ayer la Guardia Civil al bombero forestal acusado de arrasar más de 2.000 hectáreas hace unas semanas. En Galicia también se investiga una mujer de 63 años por provocar hasta cinco incendios. Y en Tarifa todo apunta a que pudiese ser también intencionado.

Allí las llamas ya han quemado 300 hectáreas. Si se confirma su intencionalidad, las penas podrían superar los 10 años de cárcel. En España, la acción humana supone la principal causa de incendio forestal. El 60% de ellos son provocados y el 30 corresponde a negligencias. Estos actos se consideran muy graves y están penados en el Código Penal.

Las penas de provocar un incendio

El artículo 351 lo deja claro, provocar un incendio que suponga un riesgo para las personas puede conllevar hasta 20 años de prisión. Podría ser el caso del incendio de Mombeltrán, que obligó a medio centenar de personas a dejar sus casas.

Si no existe peligro, las penas son mayores de uno a cinco años o más hasta una multa de hasta 18 meses, aunque podría ser más si aumentan las hectáreas calcinadas. El nivel de gravedad en lo que llevamos de verano ya son 25 los detenidos por provocar incendios, normalmente por algún interés económico.