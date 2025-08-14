Exclusiva | El atestado de la investigación sobre la agresión de siete hombres a otro, que quedó en coma

Accedemos al atestado policial de la agresión que tuvo lugar hace casi un año

Una mujer denuncia la brutal agresión de la familia okupa más violenta de Marbella: ''Casi matan a mi hijo''

Casi un año después de que siete personas dejasen en coma a un hombre tras una brutal paliza, los agresores han sido finalmente detenidos por la policía y 'En boca de todos' ha accedido, en exclusiva, a todos los detalles de la investigación.

Clara Murillo, redactora del programa, explica detalladamente el contenido del atestado policial: ''La primera incógnita para la que tenemos respuesta es el móvil de ese ataque, estaría en un vuelco de marihuana en el que la víctima no habría participado directamente, sin embargo los agresores creen que sí, piensan que él y sus dos amigos son ladrones''.

Al parecer los agresores estaban avisados y debido a ello pudieron huir a tiempo de la escena sin ser capturados. La víctima se llama Vilal, tiene 19 años y fue golpeado, según los testigos, con la batería de un móvil de grandes dimensiones en la cabeza. A consecuencia de las heridas, queda en coma y así sigue 10 meses después en estado vegetativo y asistido mecánicamente en un hospital para poder mantenerse con vida.

La policía ha detenido a los siete en Murcia, aunque la agresión tuvo lugar en Orihuela, Alicante. Dos de ellos ya están en prisión y el resto en libertad con cargos. Los investigadores dieron con ellos gracias a las cámaras de seguridad tras descubrir que los coches en los que huyeron era alquilados. Además, el programa muestra las imágenes de la detención.

Un guardia civil responsable de la investigación: ''En un primer momento no encontramos relación entre los agresores y las víctimas''

El programa ha hablado en directo con Pedro, guardia civil responsable de la investigación, que explica todo detalladamente e indica por qué se ha tardado un año en llevar a cabo la detención: ''No teníamos ningún tipo de prueba ni testigos ni cámaras. Las principales víctimas no son capaces de absorber ningún dato identificativo de sus agresores''.

''En un primer momento no encontramos ningún tipo de relación entre los agresores y las víctimas. De hecho, no hay ningún tipo de relación directa. La principal hipótesis que se barajaba era un posible robo de droga, pero en este caso hay que destacar que la víctima en ningún caso tuvo ningún tipo de relación directa con los agresores ni con el vuelco de la droga'', añade.