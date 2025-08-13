La familia de okupas agredió tanto a Lina como a su hijo menor y a una mujer embarazada

Montcada i Reixach, ciudad sin ley: vecinos y okupas, a palos

'En boca de todos' se ha trasladado hasta Marbella donde la familia okupa más violenta ha agredido tanto a la propietaria del piso como a su hijo menor de edad e incluso a una mujer embarazada. Lina, la propietaria denuncia en el programa las agresiones y pide justicia.

Lina explica, entre lágrimas, que el momento de la agresión fue muy duro: ''No me esperaba estas agresiones y estas malas palabras. Estoy muy nerviosa, es que iban a matar a mi hijo'', comienza explicando visiblemente afectada ante las cámaras.

La víctima, además, cuenta que al llegar la policía no hizo nada: ''No se llevó a este agresor. La policía tiene favoritismo con esta familia, ha venido varias veces a casa porque ellos lo llaman'', e indica que se siente ''desprotegida'' ante lo ocurrido.

''No le veo solución porque si la justicia no te apoya y encima una agresión que iban a matar y les da igual, así están ellos con las manos anchas y haciendo lo que les da la gana'', afirma Lina.

Lina relata lo ocurrido con su hijo y revela cómo se encuentra: ''Por un centímetro más que le hubiese dado, mi hijo estaba muerto ahora mismo. No ha querido salir en cámara porque tiene mucho miedo y está bastante regular. Le duele mucho la cabeza, tiene miedo de salir a la calle''.

Lina, que continúa nerviosa, cuenta que está recuperada de sus heridas pero se lamenta por su hijo: ''Las secuelas que le quedaron a mi niño son bastante malas. Él ahora mismo está en la habitación, está descansando. Se está recuperando poco a poco de todo lo que sucedió''.