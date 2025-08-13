Alberto Samperio 13 AGO 2025 - 13:22h.

Los dos colaboradores han discutido sobre qué partido político tiene la responsabilidad en los incendios que están devastando el país

Emilio Delgado critica la actitud de los líderes del PP ante los incendios: "Para estar sobrevaloradas las vacaciones no renuncian a las suyas"

Compartir







Los incendios que están asolando a España en diversas comunidades autónomas se han convertido en una nueva arma política. Varios integrantes de diversos partidos políticos han empezado a atacarse unos a otros en las redes sociales ante esta crisis.

Esto ha desembocado en numerosos reproches entre Óscar Puente, Mañueco y Núñez Feijóo. Hoy en 'En boca de todos' se ha cubierto la última hora de la devastación que ha provocado el fuego en varios territorios de la península y también se ha tratado este clima político.

En medio de una conexión en directo con un vecino afectado por las llamas, Sarah Santaolalla ha comenzado a explicar que el responsable de los incendios, en este caso de Castilla y Le�ón, era el Partido Popular y Alfonso Fernández Mañueco.

"No hay que hablar ni de Óscar Puente, ni de Podemos, ni del PSOE. Hay que hablar de los que tienen responsabilidades políticas, de los que gobiernan desde hace más de 30 años en la Junta de Castilla y León", ha señalado la colaboradora.

Y con esto, Santaolalla ha continuado argumentando todo lo que están haciendo mal ante esta crisis: "Hay una responsabilidad política en quien desmantela los servicios públicos, en quien no paga a los bomberos forestales más de 1.200 euros, en quien hace contratos basura..."

El periodista Jaime González ha escuchado las palabras de Santaolalla atentamente y ha reprendido a su compañera: "Ahora resulta que eres una gran conocedora de los pueblos. Tienes una sapiencia infinita en todos los ámbitos". González le ha echado en cara que solo esté culpando al PP.

"Hay montones de comunidades que están sufriendo lo mismo. ¿Qué pasa que solo se queman las que están gobernadas por el Partido Popular?", le ha respondido muy enfadado el periodista. González le ha explicado que en Castilla-La Mancha y en Cataluña también se han vivido incendios graves.

El presentador David Aleman ha frenado el enfrentamiento y ha llegado a una conclusión acertada de lo que se está viviendo en España con los políticos a raíz de la discusión entre Santaolalla y González: "Al final estáis haciendo lo mismo que los políticos, que es echaros los trastos unos a otros".

Felipe, el afectado por los incendios también les ha lanzado un mensaje claro a los dos colaboradores del programa: "Así andamos. En vez de hacer las cosas que hay que hacer andamos de charla". Sarah Santaolalla al escuchar esto se ha defendido zanjando la polémica: "Jaime y yo no tenemos la culpa de lo que pasa, no nos vengamos arriba".