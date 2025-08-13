Una pirómana quema una furgoneta con un hombre en el interior tras una discusión

Una pelea por acoger a más gente en el descampado podría ser el origen del conflicto que terminó con la vida de Miguel, quemado vivo en su furgoneta

Un hombre denuncia haber recibido una brutal paliza tras pedir que no orinaran en su puerta: "Me quedé inconsciente"

Compartir







Todo comienza de madrugada, Francisca, una mujer okupa de una vivienda que colinda con la furgoneta de Miguel, llama a la Guardia Civil de Canarias. Al llegar los agentes, descubren el vehículo del hombre incendiado y en el interior de la misma el cuerpo sin vida de Miguel.

Según cuentan otras personas que viven allí, la llegada de una pareja sin hogar a este lugar habría provocado la última pelea entre Miguel y Francisca. Miguel quería ayudar a la pareja y darles alojamiento, pero la mujer se habría negado y comenzaron a discutir. Presuntamente, Francisca habría quemado las pertenencias de la pareja y la furgoneta del hombre con él dentro.

‘En boca de todos’ ha hablado con José y Olga, la pareja habría comenzado a vivir en este lugar junto al resto de personas sin hogar. “Miguel nos ayudó y nos recibió muy bien. Estamos muy afectados”, reconocía la mujer.

“Nos amenazó con quemar nuestras cosas y así lo hizo”

Olga ha explicado que Francisca les amenazó con quemar sus enseres si se quedaban en el descampado: “Ella se creía que era suyo todo eso. No nos dejaba quedarnos”, afirmaba.

"Ella solo preguntaba por una perra, pero no decía nada de Miguel a la policía, hasta que lo dijimos nosotros y los agentes encontraron su cadáver”, contaba Olga sobre cómo vivieron esa noche. Además, según ha contado la mujer, Francisca no intentaba apagar el fuego del vehículo para salvar la vida a Miguel.

Olga ha afirmado que la mujer sabía que el hombre se encontraba dentro del vehículo cuando se originó el fuego. Actualmente, la presunta pirómana y asesina de Miguel está detenida a la espera de ser procesada por un juez. Asimismo, Francisca cuenta con numerosos antecedente penales.