Incendio político entre Puente, Mañueco y Feijóo mientras España arde

Fuego en los montes e incendio político en las redes. Esta vez con Óscar Puente, Feijóo y Mañueco enzarzados en una polémica a tres bandas sobre si el presidente castellanoleonés ha estado al pie del cañón en los fuegos de León y Zamora.

A media noche reaparecía el presidente de Castilla y León al que la oleada de incendios en su comunidad le pilló de vacaciones en Cádiz. El ministro Óscar Puente, que había venido criticando su ausencia, se lo reprochaba con ironía en un tweet.

Era el último de una serie de tweets polémicos en los que Puente ha sacudido tanto al presidente castellano-leonés como a Feijóo. Empezaba el Ministro respondiendo a un tuit del presidente popular en el que se preocupaba por el avance del fuego. "¿Te ha contado que tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León está calentita la cosa".

Y cuando se declaró el incendio de Tarifa ayer por la tarde escribía:

"Este a Mañueco le pilla más cerca que los de Castilla y León. Igual puede echarle una mano a Juanma.

Ese último tuit ya no existe, el ministro lo ha eliminado, pero Feijóo acumulaba estos mensajes en imágenes para responder: " Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata"

A lo que Puente respondía.

"No hay desgracia que no les pille de farra. (…)lo grave es que (…) uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer. (...). Sinverguenzas! Ese es el drama, no un tuit ni doscientos.

Hoy, el propio Mañueco ha calificado estas críticas de frívolas. "En Castilla y León no todos somos como Óscar Puente. Es una política que nos avergüenza a todos y que desde luego, yo no voy a entrar en ello"

La única ministra que hoy tenía agenda Elma Saiz, ha marcado distancias con su compañero Puente: "Nos van a encontrar siempre en la colaboración y no en la confrontación".

Otros dirigentes socialistas han apelado al perfil tuitero e irónico de Puente para restar importancia a la polémica.