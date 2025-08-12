Alberto Samperio 12 AGO 2025 - 17:05h.

El diputado de la Asamblea de Madrid ha reprochado que los presidentes de Madrid, Castilla y León y Andalucía estén ausentes ante esta crisis

España desde hace varios días está siendo asolada por una oleada de incendios en distintos puntos del territorio del país. Uno de los últimos incendios que se han originado ha sido en el municipio madrileño de Tres Cantos. Los vecinos han tenido que ser desalojados y el fuego ha llegado hasta los jardines de la urbanización Soto de Viñuelas.

En medio de esta situación el panorama político es desolador. El ministro de Transportes Óscar Puentes no ha dudado en reprochar en redes sociales la actitud de Mañueco ante los incendios que se encuentran en León. El presidente de la Junta de Andalucía regresaba de sus vacaciones tres días después de que se originase el fuego.

En 'Todo es mentira' se ha analizado la actualidad política y Emilio Delgado, diputado de la Asamblea de Madrid, ha criticado la situación que hay ahora mismo en su comunidad. El colaborador del programa ha lanzado una "pulla" a los gobernantes del PP en Andalucía, en Madrid y en Castilla y León.

"Para estar muy sobrevaloradas las vacaciones ni Juanma Moreno, ni Mañueco, ni Ayuso van a renunciar a las suyas cuando se está quemando su territorio", ha dicho Delgado haciendo alusión al comentario de Núñez Feijoo. Por otro lado, ha explicado que el consejero de Medio Ambiente de la comunidad debería dimitir.

Emilio Delgado ha señalado que en la comunidad madrileña hacen falta más efectivos para manejar los incendios que se puedan originar: "En Madrid hay un déficit de bomberos histórico que ha hecho que en 2023 se pagasen 18 millones de euros en horas extras".