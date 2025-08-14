Josefa, la víctima, cuenta en 'En boca de todos' todo lo ocurrido

Josefa tiene 70 años y fue brutalmente atacada por dos menores que intentaron robarle el bolso mientras paseaba tranquilamente por las calles de Granada. La víctima de la agresión fue arrastrada por el asfalto hasta que los vecinos intervinieron, y los jóvenes, identificados, fueron puestos en libertad tras lo ocurrido.

'En boca de todos' se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para hablar con Josefa, que explica detalladamente la brutal agresión y cuenta que le han tenido que poner un cabestrillo y que los médicos temen que pueda sufrir una fibrosis.

La víctima revela que los agresores le pidieron perdón: ''Fueron a mi casa la madre y el hijo, el muchacho que me tira del bolso, fueron a mi casa a pedirme perdón. La madre fue a dar la cara por su hijo, y su hijo pues me dijo que no quería, que solo era dame un susto''.

Josefa explica que todo fue por un reto entre los menores: ''El amigo le dijo '¿A que no tienes coj**** de tirar de un tirón del bolso?'', cuenta la víctima, según lo que le explicó el menor que acudió junto a su madre al domicilio a pedirle perdón.

Además, cuenta que lo pasó muy mal porque perdió la consciencia: ''Yo quería levantarme, no podía. Eso ya después lo he visto en el vídeo, que es exactamente así y ya a partir de ahí un matrimonio me recogió, pero ya no sé quiénes son, no recuerdo nada, estuve hablando con ellos, pero no recuerdo nada''.

Josefa cuenta también qué le respondió al menor cuando acudió a su casa a disculparse: ''Pues yo le dije que mucho perdón, mucho de todo, porque decía que estaba muy arrepentido y que no quería hacerlo... Si no quiere hacerlo, ¿por qué lleva una capucha puesta y una sudadera para que nadie te conozca? Dijo que estaba arrepentido, que no iba a pasar más, que lo sentía mucho y ya la madre le habló, la madre le habló muy bien''.