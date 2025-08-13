La hija de la desaparecida da todos los detalles en 'En boca de todos'

'En boca de todos' conecta en directo con Alexandra que denuncia la extraña y misteriosa desaparición de su madre Orlinda, de 63 años, en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Fue hace casi dos meses cuando Orlinda despareció sin dejar rastro y desde entonces su familia no ha dejado de buscarla.

Todo ocurrió cuando Orlinda y su padre estaban esperando para volar a Colombia, pero en un momento dado él se duerme y es entonces cuando ella, supuestamente, se levanta de su lado, busca una salida y se monta en un taxi. Orlinda padece demencia y todo hace indicar que se despistó y pensó que al verse en el aeropuerto ya había llegado a su país.

Alexandra, su hija, explica que la principal hipótesis que tiene es que tu madre pensó que ya había llegado a Colombia y por eso cogió un taxi: ''Es lo que creemos, que ella como viajó de Ibiza a Madrid, creemos que ella ya ahí se desorientó y ella pensó que ya había llegado a Colombia. Ella pregunta dónde puede encontrar un taxi que la saque del aeropuerto, pero no logra coger el taxi''.

''La última cámara la ve caminar 45 minutos después del aeropuerto, en Alcobendas, hasta ahí tenemos razón de mi mamá. Fue la última vez donde la vieron. Hemos estado recibiendo llamadas de la Comunidad de Madrid diciendo de personas que se parecen mucho a ella y lo hemos reportado a la policía'', añade la hija de la desaparecida.

Pero Alexandra explica lo que les está ocurriendo: ''No podemos ofrecer recompensas porque mi hermana y yo hemos estado recibiendo llamadas de extorsión, donde nos dicen que si no entregamos cierta cantidad van a matar a nuestra madre y nos van a enviar la cabeza de ella a casa. Esto ha sido un impacto muy fuerte en nosotras''.

Además, cuenta que siguen con la búsqueda: ''La policía está en contacto con nosotros todo el tiempo (...) Mi hermano ahora se encuentra otra vez en Madrid buscando a mi madre y está como retomando otra vez la búsqueda. Pero ha sido muy, muy complicado, porque hay personas malintencionadas que buscan aprovecharse de la situación''.