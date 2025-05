Bernardino no ve a su hijo desde que se lo llevó su madre y está muy preocupado

El padre del menor desaparecido confiesa que su hijo no quería irse con su madre: "Le mete cosas en la cabeza"

Hace ya 11 días que Bernadino no sabe nada de su hijo. La última vez que le vio fue el pasado 2 de mayo cuando Bernardino entregó a su hijo a su madre, sobre la que además tiene una orden de alejamiento tras una agresión de ella al padre del menor.

Muy afectado por todo esto, Bernardino atendía a las cámaras del programa y explicaba su caso: "Ella tiene una orden de alejamiento hacia mí por maltrato familiar, me mordió en el hombro en presencia de mi hijo", decía sobre la mujer con la que tuvo a Bernardino, el niño de 4 años del que no sabe nada.

Bernardino asegura que su hijo no quería irse con su madre

Respecto a el último día que vio a su hijo, el padre del menor señalaba que fue cuando se lo entregó a su madre: "Yo tengo la guarda custodia del niño le toca un fin de semana alterno a ella", apuntaba. Además, asegura que no quería irse con su madre: "No quería bajarse de mi coche, ella es muy agresiva y le mete cosas en la cabeza". Ante estas sorprendentes declaraciones, Nacho Abad preguntaba por qué tipo de cosas y Bernardino comentaba: "Le habla mal de mí y es muy agresiva con él".

Por otro lado, hemos podido hablar con Mari, abuela del menor, que está convencida que se lo ha llevado para vengarse de su hijo: "Claro, porque ella quería volver con mi hijo y mi hijo no quiso y seguro que por eso, está desquiciada".

"¿Cree que le puede estar haciendo daño al pequeño Bernardino?", planteaba Nacho Abad a la invitada, y ella respondía: "Hombre no creo o por lo menos no quiero creerlo, es hijo suyo también, esperemos que no", señala.