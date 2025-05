Ordenan la expulsión de Campillos y Sierra de Yeguas, en Málaga, a un hombre "extremadamente conflictivo"

Un equipo de 'En boca de todos' entrevista a su exmujer, Mónica, que vive un auténtico infierno

Se llama Antonio aunque es conocido como 'El pescadero' y acumula más de 80 denuncias por agresiones y amenazas. Es considerado "extremadamente conflictivo" y para él no existe ni el orden ni la ley. Tanto es así que una jueza ha ordenado su destierro de dos municipios de Málaga.

La principal víctima que sufre a este peligroso individuo es Mónica, su exmujer y con la que ha tenido tres hijos. En septiembre de 2021 decidía separarse de él y comenzaba su infierno. Un equipo de 'En boca de todos' se desplazaba hasta el lugar donde vive esta mujer para conocer su testimonio.

"Me siento mal porque veo que día a día hace lo que le da la gana y nadie lo detiene. Sé que cuando lo cogen y lo meten en el calabozo vuelve a salir en libertad sin consecuencias", empezaba relatando la exmujer de este peligroso hombre.

Además, aseguraba, que se siente muy indignada y mal porque no puede aguantar más esto: "Se salta todo, los quebrantamientos, viene en el coche y se mete en casa de familiares. Hace lo que quiere", rezaba.

Sobre las imágenes que mostraba el programa en el que se veía a Antonio encima de un coche amenazando a la gente, su exmujer explicaba: "Ese coche es suyo. Eso fue durante la feria de Teba, allí lo conocen bien porque ha tenido una pescadería durante 23 años. Él dice que alguien le dijo algo y por eso la formó".

¿Cómo es la personalidad de Antonio?

Por otro lado, sobre la personalidad de Antonio, su exmujer que lo conoce muy bien confiesa que "le encanta provocar, que le miren y ser el protagonista". Tanto es así, que Mónica indicaba que su aparición en televisión le puede hasta gustar.

Para finalizar, en referencia a los ataques que ha recibido Mónica por parte de su exmarido confesaba: "Me ha amenazado de muerte, me dijo que me iba a matar. Yo le denuncié y le pusieron una orden de 500 metros de alejamiento durante tres años y que quebrantó hasta en tres ocasiones".