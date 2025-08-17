Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias son las comunidades más afectadas por la ola de incendios

En Galicia, el fuego ha quemado más superficie que en toda su historia, hay más de 51.220 hectáreas calcinadas

El fuego se expande por España. Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias son las comunidades más afectadas por la ola de incendios. En Galicia, el fuego ha quemado más superficie que en toda su historia, hay más de 51.220 hectáreas calcinadas, la mayoría en la provincia de Ourense que mantiene vigente la situación 2. En Castilla y León, donde hay hasta 27 incendios forestales activos, más de 3.500 personas de las provincias de León, Zamora, Salamanca y Palencia están fuera de sus casas.

León enfrenta 21 incendios pendiente de fuertes vientos y posibles reproducciones

Los 21 incendios forestales activos en la provincia de León, siete de nivel 2 y cuatro de nivel 1, evolucionan de manera irregular, en todos los casos muy pendientes de posibles reproducciones, y preocupan especialmente los fuegos cercanos de Ourense y Asturias, la entrada en Picos de Europa, el paso a Palencia y el avance en la zona interior del fuego de La Cabrera.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha explicado en un audio remitido a los medios tras la reunión del Cecopi que se ha acordado la evacuación de la localidad de Castropetre (8 vecinos) en el incendio de Gestoso, que pasó de Ourense y que tiene un frente muy activo dirección León.

También se ha decidido confinar Molina Ferrera (200 habitantes) por el incendio de Yeres/Llamas de Cabrera, en el que hay 12 localidades evacuadas, con 681 vecinos fuera de sus casas, y del que preocupa el frente que camina dirección la Maragatería puse el frente de Yeres presenta mejor situación.

El incendio de Jarilla (Cáceres), desbocado

El incendio de Jarilla (Cáceres) está "completamente desbocado" en su flanco norte, en palabras de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Este fuego ha saltado ya el Puerto de Honduras y está a tan solo a siete kilómetros del límite provincial de Salamanca, por lo que se ha dado aviso a Castilla y León de que puede entrar en su territorio.

En seis días ha arrasado 9.000 hectáreas, ha obligado hoy a evacuar Gargantilla y el confinamiento de Hervás (en el Valle del Ambroz, fronterizo con Salamanca), y en él trabajan 17 medios, en una zona muy complicada y de difícil acceso.

Galicia: más de 50.000 hectáreas calcinadas

Los incendios han calcinado ya más de 50.000 hectáreas en Galicia, con 13 activos, de los que algunos se han reactivado en las últimas horas. Doce de los fuegos están activos en Ourense, la provincia más golpeada.

Allí, el mayor es el de Chandrexa de Queixa, que lleva arrasadas unas 17.500 hectáreas, y en el que se unieron los focos de Requeixo y Parafita y al que también se unió el de Vilariño de Conso-Mormentelos

Por precaución, se ha procedido al confinamiento de más de 20 municipios, entre ellos los vecinos de los núcleos de población de Laceiras o Covelo, y evacuaciones voluntarias en localidades como A Veiga o A Rúa.